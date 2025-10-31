Em Xinh bắt tay Anh Trai: Juky San - Bùi Trường Linh làm mới hit “Người đầu tiên”

HHTO - Juky San vừa ra mắt MV “Người đầu tiên”, phiên bản mới của ca khúc solo trong chương trình Em Xinh "Say Hi". Sản phẩm đánh dấu màn kết hợp thú vị giữa Juky San và Bùi Trường Linh, hai nghệ sĩ trẻ có chung tình yêu với âm nhạc và thế giới anime.

Người đầu tiên là ca khúc do Juky San sáng tác, từng giúp cô ghi dấu mạnh mẽ với nhiều thành tích ấn tượng và sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Giữ lời hứa với các fan, Juky San quyết định thực hiện một phiên bản mới của bài hát, đồng thời mời "Anh Trai" Bùi Trường Linh cùng tham gia đồng sáng tác và thể hiện.

Trên nền piano nhẹ nhàng, Juky San giữ nguyên chất giọng trong trẻo, đầy cảm xúc đặc trưng, còn Bùi Trường Linh mang đến sự trầm ấm và vững vàng trong cách nhả chữ. Hai chất giọng tưởng chừng đối lập lại hòa quyện khá tự nhiên, cùng kể chung một câu chuyện bằng âm thanh. Nếu phiên bản trước đây là lời tự sự của cô gái về mối tình cách biệt âm - dương thì với phiên bản mới, chàng trai đã có lời hồi đáp để xoa dịu và an ủi người ở lại.

Một điểm thú vị khiến cộng đồng fan chú ý là hình ảnh trong MV mang đậm hơi hướng anime, gợi liên tưởng đến 2 nhân vật nổi tiếng Eren và Mikasa trong Attack on Titan. Ngoài đời, cả Juky San và Bùi Trường Linh đều có niềm đam mê đối với anime. Đó cũng trở thành nguồn cảm hứng để bộ đôi Em Xinh - Anh Trai thể hiện Người đầu tiên theo cách mới mẻ hơn.

Juky San chia sẻ: “Thành công của "Người đầu tiên" là một bất ngờ lớn với San. San hạnh phúc vì khán giả đón nhận sáng tác và một khía cạnh rất khác của mình. Ban đầu, San dự định làm thêm một phiên bản tươi sáng hơn nhưng sau khi bàn bạc với Linh, hai chị em cảm thấy vẫn nên giữ nguyên tinh thần gốc và thêm lời hồi đáp của chàng trai để cô gái có thể bước qua nỗi đau âm dương cách biệt này”.

Về lần hợp tác đầu tiên này với Bùi Trường Linh, nữ ca sĩ cho biết: “Linh là một người em rất tài năng và dễ thương, ekip của Linh cũng hỗ trợ nhiệt tình cho San trong suốt quá trình làm việc. Bình thường nhìn Linh hài hước, hay đùa giỡn nhưng khi làm việc rất nghiêm túc, trưởng thành và chuyên nghiệp. Phần sáng tác mới và giọng hát của Linh hoàn toàn đúng với mong muốn của San. Cám ơn Linh đã đồng hành cùng San trong dự án lần này”.