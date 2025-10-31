Sao Việt "chơi Halloween": Binz - Châu Bùi hóa đôi bạn cổ tích, Pamiuoi đốn tim fan

HHTO - Dàn nghệ sĩ Việt gia nhập "đường đua Halloween" với loạt tạo hình độc đáo: Binz - Châu Bùi hóa "đôi bạn cổ tích", Quang Hùng MasterD, Pamiuoi cosplay nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Trong khi đó, Duy Khánh và Jun Phạm khiến netizen xúc động nhớ về Gia Đình Haha.

Cứ mỗi mùa Halloween, mạng xã hội lại sôi động khi dàn nghệ sĩ Việt đua nhau khoe những màn hóa trang sáng tạo và thú vị. Năm nay, nhiều gương mặt đình đám tiếp tục khiến khán giả “bùng nổ cảm xúc” với loạt tạo hình độc đáo: Từ siêu sao quốc tế cho đến những nhân vật gắn liền với ký ức tuổi thơ.

Binz và Châu Bùi khiến người hâm mộ "tan chảy" với màn hóa thân thành đôi bạn tri kỷ Rapunzel - Pascal trong bộ phim Công Chúa Tóc Mây. Thông qua bộ ảnh Halloween năm nay, Châu Bùi đem đến một câu chuyện tình yêu ở một khía cạnh khác: Không đơn thuần là người yêu, mà cả hai còn là người bạn tri kỷ luôn bên cạnh hỗ trợ, cùng nhau vượt qua mọi thăng trầm, thử thách.

Binz phá bỏ hình tượng gai góc, cùng Châu Bùi tạo nên bộ ảnh đẹp như "cổ tích".

"Chị đẹp" Diệu Nhi cùng nhóm nhạc LUNAS đã có buổi tụ họp ăn uống tại một nhà hàng sang trọng. Trong khi Diệu Nhi, Trang Pháp và Huyền Baby gây ấn tượng với hình tượng các siêu sao quốc tế thời thượng thì Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh và Khổng Tú Quỳnh “phá kèo” trong phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên khiến fan chỉ biết cười bất lực, để lại bình luận hài hước: “Chắc mấy chị quên đọc tin nhắn nhóm rồi!”.

Diệu Nhi và Huyền Baby gây ấn tượng trong tạo hình Britney Spears và Kylie Jenner. Nguồn clip: @huyenbaby_official.

Quang Hùng MasterD cũng là một trong những nghệ sĩ “bắt trend” Halloween sớm nhất năm nay. Trong một đêm nhạc gần đây, nam ca sĩ xuất hiện trong trang phục Kaito Kid - “siêu trộm” nổi tiếng với sự thông minh, lạnh lùng và đẹp trai trong bộ truyện Thám Tử Lừng Danh Conan. Xuất hiện trong chiếc áo choàng trắng và bộ vest lịch lãm, “Kaito Hùng” đốn tim người hâm mộ với giọng hát trầm ấm đặc trưng và những mảng miếng hài hước trên sân khấu.

"Kaito Hùng" đốn tim người hâm mộ với tạo hình điển trai.

Cùng hòa mình vào không khí Halloween, Yeolan gây chú ý khi lựa chọn tạo hình “cô gái Hà Lan” - nhân vật quảng cáo sữa quen thuộc với bao thế hệ trẻ em Việt. Với mái tóc bạch kim, làn da trắng cùng đạo cụ là con bò và xô sữa, Yeolan được khen là “giống đến 90% bản gốc”. Nữ ca sĩ còn liên tưởng đến nhân vật Hà Lan trong Mắt Biếc, hài hước đổi cốt truyện: “Hà Lan lên thành phố thành đại sứ thương hiệu, đổi đời có tiền về nuôi Ngạn và Trà Long”.

Yeolan "bùng nổ visual" trong tạo hình "cô gái Hà Lan".

Gia đình Pamiuoi khiến cộng đồng mạng thích mê khi hóa thân thành các nhân vật trong bộ phim hoạt hình kinh điển Spirited Away (Vùng Đất Linh Hồn). Bé Pam đáng yêu trong tạo hình nhân vật chính Chihiro, Salim được khen “hợp vai”. Trong khi đó, Long Hạt Nhài với trang phục Vô Diện khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Sau màn coplay cổ trang ấn tượng năm ngoái, năm nay gia đình Pamiuoi tiếp tục khiến netizen thích thú với tạo hình các nhân vật trong bộ phim hoạt hình Vùng Đất Linh Hồn.

Thay vì hóa trang thành các nhân vật nổi tiếng, Duy Khánh và Jun Phạm lại chọn hướng đi khác biệt khi hóa thân thành vợ chồng chị Thông - anh Hà, hai người dân bản địa từng xuất hiện trong chương trình Gia Đình Haha. Với dòng chú thích cảm động: “Năm nay, Duy Khánh và anh Jun lựa chọn hoá thân thành một trong những “người bình thường mà phi thường”. Chị Thông và anh Hà - nguồn cảm hứng vô cùng tuyệt vời cho Halloween năm nay. Xóm làng ơi, Gia đình Haha bắt đầu nha”, màn hóa trang của hai Anh Tài khiến người xem vừa bật cười vừa xúc động, gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp từ chương trình.