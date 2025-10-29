Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

NICKY chơi lễ Halloween: Lập đội "bắt ma" cùng JSOL, bị "Em xinh" Yeolan "đánh úp"

Như Quỳnh

HHTO - NICKY đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật với MV "báo động Ỏ" và fan meeting mang đậm màu sắc mùa lễ hội Halloween.

Tối 28/10, "anh trai" NICKY phát hành cùng lúc MV báo động Ỏ và EP đầu tay NICKY.zip trên các nền tảng. EP bao gồm intro giải nén và 3 ca khúc: DNA, báo động Ỏ (feat. JSOL) và thật quá đáng… để yêu (feat. AMEE).

Nam ca sĩ cho biết tựa đề EP NICKY.zip tượng trưng cho một "file nén" cảm xúc, ghi lại những lát cắt trong con người NICKY: Có nét hài hước, hoạt ngôn và bản sắc cá nhân ở DNA; tự tin, chân thành và đáng yêu với báo động Ỏ; hoài niệm, dịu dàng và trưởng thành qua thật quá đáng… để yêu. Với sự đa dạng về thể loại và ý tưởng trong từng sản phẩm, NICKY thể hiện trọn vẹn khả năng hát, rap, nhảy và cả diễn xuất.

cover-6.jpg

Ca khúc báo động Ỏ gây ấn tượng bởi màn hòa giọng vui nhộn và trẻ trung của NICKY và JSOL. Đây là một sáng tác của chính NICKY và Trid Minh, sản xuất âm nhạc bởi producer WOKEUP và TDK. Thuộc thể loại Pop Dance, báo động Ỏ mang âm hưởng Y2K, tạo cảm giác hoài niệm về những năm 99 - 2000. Ra nhạc thất tình vào mùa lễ hội Halloween, MV báo động Ỏ mở đầu bằng hiệu ứng âm thanh rùng rợn, hiệu ứng hình ảnh tông trầm đẹp mắt sau đó là giai điệu bắt tai dễ nghe dễ thuộc.

cover-5.jpg

Sản phẩm mới của NICKY có nội dung xoay quanh một chàng trai bị mắc kẹt trong tình trạng friendzone - yêu mà không được đáp lại nhưng vẫn hết lòng ưu tiên người mình thương, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng. Những lời rap của NICKY như "Simp như anh chỉ có một không hai", "Bá chủ friendzone, ông hoàng tình bạn" vừa sử dụng các từ ngữ quen thuộc với giới trẻ, vừa mang tính thú nhận và trào phúng, gây cười.

n.jpg

Thay vì "báo động đỏ", tựa đề được chơi chữ thành "báo động Ỏ" - một từ phổ biến với giới trẻ để chỉ những gì dễ thương đến mức phải cảm thán. MV xoay quanh một nhóm "bắt ma" gồm sáu thành viên, trong đó JSOL là người gia nhập sau cùng. Cả đội được trang bị những thiết bị hiện đại và chuyên nghiệp, nhưng thực chất lại… vô dụng. Họ cùng nhau rượt đuổi một ma nữ do "Em xinh" Yeolan đảm nhận diễn xuất. MV kết thúc với "cú twist" bất ngờ đậm chất Halloween: Tưởng chừng nhóm bắt ma đã thoát thân khi leo lên xe chạy trốn, nhưng hóa ra ma nữ vẫn đang ở ngay trên xe cùng họ khiến tất cả khiếp đảm.

cover-4.jpg

Bên cạnh ra mắt MV, NICKY cũng thực hiện phiên bản CD vật lý cho EP mới. Đồng thời nam ca sĩ sẽ tổ chức fan meeting HÀOLOWEEN vào chiều 1/11 tại TP.HCM với các hoạt động ký tặng đĩa, trình diễn bài hát mới và giao lưu với người hâm mộ, đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật.

fmt.jpg
1467.jpg
Như Quỳnh
#NICKY #EP NICKY.zip #báo động Ỏ #Halloween #pop dance #friendzone

