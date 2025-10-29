Bộ ảnh Halloween về truyện cổ tích Việt gây sốt, một Em xinh hóa trang sắc sảo

Mỗi dịp Halloween cận kề, khán giả Việt lại mong đợi những bộ ảnh hóa trang độc đáo, sáng tạo vô hạn đến từ nghệ sĩ và những cái tên có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Vừa qua, nhà thiết kế nổi tiếng Hoàng Ku đã "khai pháo" cuộc đua hóa trang năm 2025 với bộ ảnh lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Việt, sau nhiều năm "dạo chơi" với văn hóa quốc tế.

Bộ ảnh lấy chủ đề truyện Sọ Dừa của Hoàng Ku gây sốt.

Theo đó, Hoàng Ku đã tung ra bộ ảnh lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Sọ Dừa. Anh lựa chọn câu chuyện này vì cho rằng nó có tạo hình nhân vật ám ảnh nhất, cũng như thấu hiểu về những bài học sâu sắc xuyên suốt nội dung truyện như "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", quy luật nhân quả, về ước mơ bình đẳng và công bằng...

NSND Lê Khanh trong vai mẹ của Sọ Dừa.

Hoàng Ku vào vai Sọ Dừa, và mời NSND Lê Khanh vào vai mẹ của Sọ Dừa. Đặc biệt, anh đã quyết định mời Em xinh Han Sara thể hiện vai Cô Út, vợ của Sọ Dừa. Hoàng Ku chia sẻ trên trang cá nhân về lần hợp tác với Han Sara: "Cô gái bé nhỏ người Hàn Quốc nhưng lại mang một tình yêu to lớn với Việt Nam, sinh sống & làm việc tại Việt Nam. Hoàng Ku muốn nhân cơ hội này, kể lại cho Han Sara và những bạn trẻ khác về một trong những câu chuyện cổ tích hay của Việt Nam, về đức tính biểu tượng của Sọ Dừa và cô Út, những con người Việt Nam, rất bình dị, nhưng tâm hồn luôn toả sáng, nhân hậu, kiên cường & trọng đạo nghĩa".

Han Sara trong vai Cô Út.

Bộ ảnh Halloween này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, được khen ngợi về ý tưởng sáng tạo, hình ảnh đặc sắc và là một cách sáng tạo để lan tỏa văn hóa Việt Nam. Trong mỗi bức ảnh được đăng tải, Hoàng Ku đều lồng vào chú thích tình tiết, giải thích ý nghĩa và có cả sự sáng tạo mới mẻ của riêng mình. Những tình tiết quen thuộc trong Sọ Dừa như mẹ ôm Sọ Dừa, Sọ Dừa hóa thành người ngồi thổi sáo... đều được khắc họa độc đáo, thu hút.

Nhiều người khen ngợi bộ ảnh của Hoàng Ku.

Mỗi bức ảnh khắc họa một tình tiết trong truyện Sọ Dừa.

Sinh năm 1988, Hoàng Ku (tên thật Nguyễn Mạnh Hoàng) từ nhỏ đã thấm nhuần hơi thở của cái đẹp và có đam mê về thiết kế thời trang. Năm 18 tuổi, anh gác lại việc học để theo đuổi đam mê, mở cửa hàng thời trang riêng dù vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình. Từ những ngày đầu, Hoàng Ku đã khẳng định vị thế như một "phù thủy" thiết kế, giúp nhiều nghệ sĩ lột xác như Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Thanh Hằng, Mỹ Linh... Anh còn giữ vai trò định hình phong cách cho các cuộc thi lớn, cộng tác với tạp chí thời trang danh tiếng, sở hữu thương hiệu riêng và trở thành nhà thiết kế có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Suốt nhiều năm qua, Hoàng Ku là "người quen" của dịp lễ Halloween với nhiều bộ ảnh đầy sáng tạo từ ma cà rồng, mụ phù thủy Ursula trong Nàng Tiên Cá đến nàng Rose của Titanis, khiến cư dân mạng "phát sốt" từ năm này qua năm nọ.