Bị hỏi cắc cớ Dương Lâm hay Cris Phan đẹp trai hơn, TikToker Hân Nguyễn đáp gì?

HHTO - TikToker Hân Nguyễn tạo nên khoảnh khắc hài hước trước câu hỏi giữa Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan, ai đẹp trai hơn.

Thời gian gần đây, những tương tác giữa Lê Dương Bảo Lâm và TikToker Hân Nguyễn khiến cộng đồng mạng không khỏi quan tâm. Không còn chỉ dừng lại ở những lần livestream "hỏi xoáy đáp xoay", giờ đây Lê Dương Bảo Lâm đã mời hẳn Hân Nguyễn tham gia một phiên livestream bán hàng, qua đó tiếp tục tạo nên "ê hề" tiểu phẩm gây sốt mạng xã hội.

Trong một video trích đoạn đang được chia sẻ rầm rộ trên TikTok, Lê Dương Bảo Lâm và Hân Nguyễn đã chào đón sự góp mặt đặc biệt của Cris Phan, khiến khán phòng livestream thêm phần náo nhiệt. Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm đã hỏi Hân Nguyễn rằng giữa anh và Cris Phan, ai đẹp trai hơn.

Lúc này, nữ TikToker lưỡng lự và nhìn sang Cris Phan. Lê Dương Bảo Lâm lập tức "nhắc" chị Hân, khiến chị giật mình và ấp úng trả lời tên anh. Nam nghệ sĩ còn đùa rằng may mà chị trả lời chính xác nên lát mới có thể rời khỏi chỗ này.

Lê Dương Bảo Lâm "nhắc khéo" Hân Nguyễn khen mình.

Khoảnh khắc Lê Dương Bảo Lâm hỏi Hân Nguyễn anh và Cris Phan ai đẹp hơn. Nguồn: @haan_me_and_be_cris_phan

Khoảnh khắc tương tác này giữa Lê Dương Bảo Lâm, Hân Nguyễn và Cris Phan khiến cư dân mạng dở khóc dở cười. Nhiều người cho rằng Hân Nguyễn "sợ" anh Dương Lâm Đồng Nai nên mới phải "dối lòng" trả lời. Một số còn bảo Lê Dương Bảo Lâm hết hơn thua với HIEUTHUHAI giờ sang cả Cris Phan.

Bình luận của cư dân mạng.

Trong buổi livestream, Lê Dương Bảo Lâm còn tích cực "tạo miếng" để chị Hân Nguyễn hưởng ứng, từ trước máy quay đến cả hậu trường. Nhiều khán giả cảm thấy thích thú khi nam nghệ sĩ nhiệt tình tạo nên công việc mới để hỗ trợ Hân Nguyễn, thậm chí còn tặng quà và chi phí về nhà.

Hân Nguyễn và Lê Dương Bảo Lâm tương tác dễ thương, được gọi là "cô công nhân và anh bảo vệ".

Trước đó, TikToker Hân Nguyễn thu hút khán giả nhờ sự chân chất cùng giọng nói nhẹ nhàng bất kể trong trường hợp nào. Cô có cơ duyên trò chuyện cùng Lê Dương Bảo Lâm, tạo nên nhiều tình huống hài hước duyên dáng như khi đọc sai tên chương trình Anh Trai "Say Hi", hay thật thà nhắn nhờ Huỳnh Lập xin vai phim Tết cho Lê Dương Bảo Lâm.