Cầu thủ Việt lọt Top 60 thế giới, 17 tuổi đã sở hữu loạt thành tích "đẳng cấp"

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Trần Gia Bảo là nam cầu thủ duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á được tờ The Guardian vinh danh trong Top 60 thế giới năm 2025.

Vừa qua, tờ The Guardian của Anh đã công bố danh sách "Next Generation 2025" - Top 60 tài năng bóng đá trẻ triển vọng nhất thế giới và bất ngờ thay, Việt Nam có một cái tên góp mặt. Nam cầu thủ trẻ Trần Gia Bảo đã được gọi tên, không chỉ đại diện cho nước nhà mà cả Đông Nam Á để góp mặt trong danh sách. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ, một cầu thủ Việt Nam nội địa được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao đến vậy, tiếp nối dấu chân của cầu thủ Phan Thanh Hậu năm 2014.

aa.png
Trần Gia Bảo là cái tên duy nhất đến từ Đông Nam Á. Nguồn: The Guardian
548600018-18091025284758863-3144984205542329445-n.jpg
Chàng cầu thủ trẻ Trần Gia Bảo.

Sinh năm 2008 tại Lâm Đồng, Trần Gia Bảo đã thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá từ khi còn rất nhỏ. Năm 11 tuổi, anh thi đỗ vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Dưới sự dẫn dắt của HLV Trịnh Duy Quang, Gia Bảo sở hữu thể hình lý tưởng (cao đến 1m80) cùng tư duy chơi bóng chững chạc.

Anh là mẫu cầu thủ đa năng, có thể linh hoạt thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm, tiền vệ tấn công hoặc thậm chí hai cánh với khả năng xử lý bóng gọn gàng, sắc bén và tập trung vào hiệu quả. Năm 2024, Gia Bảo giữ chức Đội trưởng U17 HAGL năm 2024, dẫn dắt đội bóng vào chung kết Giải U17 quốc gia.

491531730-1878226636314679-6408601233811883346-n.jpg
Trần Gia Bảo (giữa) được HAGL trọng dụng.

Tháng 9/2024, Trần Gia Bảo trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân mà còn trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử V.League (16 năm 8 ngày 12 ngày). Xuyên suốt sự nghiệp sau đó, Gia Bảo góp công ghi bàn ở nhiều giải đấu như Cúp quốc gia 2025/2026, là trụ cột của U15, U16 và U17 Việt Nam. Đỉnh cao phải kể đến vòng Chung kết U17 châu Á 2025, nơi Gia Bảo ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước U17 Nhật Bản ở phút bù giờ, đồng thời lập công trong chiến thắng 2-0 trước U17 Myanmar tại vòng loại, thành công thể hiện bản lĩnh như lời khen từ ngôi sao Quang Hải.

491037519-1878226586314684-6494096955162108601-n.jpg

Vinh danh Gia Bảo trong Top 60, The Guardian không ngần ngại mô tả chàng cầu thủ như một "viên ngọc sáng", thậm chí so sánh anh với thần đồng Lamine Yamal của Barcelona. HLV Lê Thành An của HAGL từng nhận xét: "Bảo là mẫu thủ lĩnh có thể truyền lửa cho đồng đội".

481509510-1843608786443131-6044099983567870260-n.jpg

Ngoài tài năng trên sân cỏ, Trần Gia Bảo còn chinh phục trái tim người hâm mộ bởi vẻ ngoài điển trai và lối sống giản dị, lành mạnh. Anh chàng nhanh chóng trở thành hot boy của làng bóng đá, thu hút lượng lớn fan nữ trên mạng xã hội. Ở tuổi 17, anh chàng vẫn đang duy trì lối sống lành mạnh, vừa thi đấu vừa rèn luyện tích cực, cũng như dành thời gian rảnh ở bên gia đình hoặc bạn bè.

548579878-18091025275758863-788980804477412649-n.jpg
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
