TikToker Hân Nguyễn đối đáp, "xin vai" cho Dương Lâm khiến netizen bật cười

Thời gian gần đây, những đoạn video ghi lại buổi livestream trò chuyện giữa diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và nữ TikToker tên Hân Nguyễn đang gây sốt trên mạng xã hội. Một bên là "hoạt ngôn" hài hước, một bên thì hiền lành chất phác, cả hai đã khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười với những màn đối đáp thú vị, dễ thương.

Những video trò chuyện của Lê Dương Bảo Lâm và Hân Nguyễn gây sốt.

Trong các buổi livestream, Hân Nguyễn khiến cộng đồng mạng yêu thích bởi cách nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, hay xưng "chị" gọi "cưng" vô cùng thân thiết. Trái lại, Lê Dương Bảo Lâm rất hay chọc ghẹo đối phương, thậm chí tranh thủ hỏi ý kiến Hân Nguyễn rằng anh hay HIEUTHUHAI đẹp trai hơn.

Lê Dương Bảo Lâm hỏi Hân Nguyễn giữa anh và HIEUTHUHAI, ai đẹp hơn. Nguồn: @chauxamau

Khoảnh khắc Hân Nguyễn đọc nhầm tên chương trình Anh Trai "Say Hi" bị Lê Dương Bảo Lâm chọc. Nguồn: @gockhuatshowbiz

Mọi chuyện còn trở nên hài hước hơn khi Lê Dương Bảo Lâm giả vờ bảo rằng bản thân "ế show". Nào ngờ, Hân Nguyễn tưởng thật và nhiệt tình đề xuất nam nghệ sĩ đóng phim Tết của Huỳnh Lập. Nữ TikToker còn quay hẳn một video gửi đến Huỳnh Lập, xin cho Lê Dương Bảo Lâm đóng Cậu Út Cậu Con Cúc, vai nhỏ thôi cũng được nhưng dặn kèm là "nhớ cho cát-xê cao tí để Lâm trang trải cuộc sống".

Hân Nguyễn nhắn Huỳnh Lập để xin vai cho Lê Dương Bảo Lâm. Nguồn: Hân Nguyễn

Khi biết chuyện, Huỳnh Lập dở khóc dở cười, đùa rằng không ngờ Hân Nguyễn giờ lại là người đi chào mời show cho Lê Dương Bảo Lâm, cũng như hứa rằng sẽ cho nam nghệ sĩ đóng Cậu Út Cậu Con Cúc trong dịp Tết sắp tới.

Huỳnh Lập phản hồi về Lê Dương Bảo Lâm và Hân Nguyễn.

Sinh sống tại Hậu Giang, Hân Nguyễn nổi tiếng trên TikTok với phong cách, lối sống bình dị, cũng như cách nói chuyện thật thà, nhẹ nhàng. Cô bắt đầu nổi tiếng từ một video bán túi du lịch với những giây đầu gặp sự cố ghi hình, vậy mà trở thành đề tài bàn tán "gây sốt". Sau đó, Hân Nguyễn chăm livestream bán hàng hơn bên cạnh công việc tại xí nghiệp và nội trợ. Về sau, cô nghỉ việc và dành phần lớn thời gian bán hàng online và chăm lo cho gia đình. Cách trả lời bình luận chân thật, ngây ngô của Hân Nguyễn giúp cô chiếm thiện cảm của cư dân mạng.