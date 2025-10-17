Lương Bằng Quang bật khóc đọc “tâm thư cuối cùng” của Ngân 98 trước khi bị bắt

HHTO - Nam nhạc sĩ không kìm được nước mắt khi đọc lại bức thư tay được cho là của Ngân 98 viết trước khi bị tạm giam. Tuy nhiên, nội dung bức thư gây tranh cãi khi không hề nhắc đến bố mẹ của cô, cũng như những lời xin lỗi hết sức mơ hồ.

Tối 16/10, ca sĩ - nhạc sĩ Lương Bằng Quang đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh bật khóc nức nở khi đọc “tâm thư cuối cùng” của Ngân 98 - người vợ vừa bị bắt tạm giam ít ngày trước với cáo buộc "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Trong video dài hơn 10 phút, giọng ca “Đừng làm anh đau” nhiều lần nghẹn ngào, lau nước mắt. Anh chia sẻ: “Đáng ra người ngồi đây nói với khán giả hôm nay là vợ tôi, nhưng có lẽ cô ấy đã linh cảm trước điều gì đó nên đã viết lại đôi dòng để tôi thay cô ấy gửi đi". Theo Lương Bằng Quang, bức thư được Ngân 98 viết vài ngày trước khi cô bị bắt.

Mở đầu bức thư, Ngân 98 viết: “Nếu bạn đang xem video này, có lẽ tôi đang ở nơi xa - xa ánh đèn, xa sân khấu, xa vòng tay người tôi yêu".

Lương Bằng Quang khóc nức nở khi đọc tâm thư được cho là của Ngân 98 để lại trước khi bị bắt. (Ảnh cắt từ video)

Cô trải lòng về những giây phút yếu đuối, những tháng ngày được khán giả yêu thương và cổ vũ. Trong thư, Ngân 98 gửi lời cảm ơn đến những người từng ủng hộ mình, đồng thời nói rằng sẽ “sống tốt hơn, biết lắng nghe hơn và trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hơn”.

Cô nhắc đến chồng - Lương Bằng Quang cùng những kỷ niệm thiện nguyện: tổ chức sinh nhật cho trẻ mồ côi, giúp đỡ người khó khăn. Với cô, “đó mới là ánh đèn sân khấu thật sự”.

Tuy nhiên, điểm khiến công chúng chú ý nhất là bức thư không hề nhắc đến bố mẹ ruột - dù mẹ của Ngân 98 là người đứng tên pháp nhân doanh nghiệp liên quan đến vụ án. Không có lời cảm ơn, cũng không có một dòng chia sẻ hay nhắn gửi nào dành cho đấng sinh thành. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu đây có phải bức thư Ngân 98 thực sự viết, hay chỉ là sản phẩm được biên soạn để “truyền thông hóa” cảm xúc?

Đáng chú ý, bức thư cũng không có lời xin lỗi rõ ràng gửi đến người tiêu dùng hay đối tác bị ảnh hưởng từ hoạt động kinh doanh của cô.

Trước đó, ngày 13/10, Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) để điều tra hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Ngân 98 tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trong quá trình khám xét nơi ở của vợ chồng Lương Bằng Quang - Ngân 98, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản lớn bao gồm: két sắt chứa hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm và 80 sổ đỏ đứng tên nhiều người; hai xe ô tô hạng sang cùng hàng loạt tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Khi được yêu cầu mở két, Lương Bằng Quang khai không nhớ mật khẩu. Sau khi nhập sai nhiều lần, két tự khóa, buộc công an phải niêm phong và đưa về trụ sở để mở theo quy trình.

Trong quá trình làm việc, Ngân 98 khai rằng cô chỉ phụ trách quảng bá sản phẩm, không trực tiếp sản xuất; đồng thời đổ lỗi cho đối tác vì “quá tin tưởng”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng nữ DJ này có vai trò điều hành thực tế và trực tiếp chỉ đạo nhiều hoạt động kinh doanh.

Đoạn video Lương Bằng Quang đọc “tâm thư” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong vài giờ.

Nhiều người bày tỏ cảm thông, cho rằng đây là phản ứng tự nhiên của một người chồng khi vợ rơi vào biến cố. Tuy nhiên, phần đông ý kiến cho rằng video mang tính trình diễn, thiếu sự chân thành cần có trong giai đoạn nhạy cảm này.

Có khán giả nhận xét: “Một bức thư gửi khán giả, không nhắc đến bố mẹ, không xin lỗi ai - vậy thì đâu là sự hối lỗi thật sự?”.

Một số người khác cũng cho rằng việc công bố “tâm thư” giữa thời điểm nhạy cảm có thể bị xem là hành động tạo hiệu ứng thương cảm hơn là chia sẻ thật lòng. Giữa làn sóng dư luận trái chiều, điều dư luận mong chờ không phải là những lời đầy cảm xúc, mà là sự minh bạch, trung thực và thái độ chịu trách nhiệm từ người trong cuộc.