DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam, liên quan đến "viên rau củ Collagen"

HHTO - Mới đây, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) vì cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả chứa chất cấm, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Ngân thành lập và điều hành ZuBu, trực tiếp chỉ đạo toàn bộ hoạt động tài chính - kinh doanh. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để gia công các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân” mang nhãn hiệu X3, X7, X1000. Bên cạnh đó, Ngân cho sản xuất một sản phẩm “viên rau củ Collagen” không hề được cấp phép lưu hành.

Ngân 98 cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí)

Để qua mặt cơ quan quản lý, sản phẩm này được dán nhãn trùng thương hiệu, in dòng chữ “hàng tặng kèm, không bán”. Thực tế, Ngân bán trọn bộ như một liệu trình giảm cân hoàn chỉnh, quảng cáo “hiệu quả thần tốc”, với giá từ 870K đến 1,1 triệu đồng/bộ.

Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào kho tại TP.HCM, phân phối qua mạng xã hội và đường dây nóng của công ty. Doanh thu chỉ riêng giai đoạn 2023 - 2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định, các sản phẩm này là hàng giả, không đạt chỉ tiêu chất lượng, trong đó viên Collagen chứa sibutramin và phenolphthalein - các chất bị cấm do gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, nguy cơ ung thư và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng.

Trong quá trình làm việc, Ngân quanh co, đổ lỗi cho người khác, song chứng cứ tài chính, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên khẳng định cô là chủ mưu điều hành toàn bộ đường dây.

Hiện, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cẩn trọng khi sử dụng các sản phẩm quảng cáo giảm cân, chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh “sập bẫy” hàng giả gây nguy hại sức khỏe.