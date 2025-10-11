Làm quen với chàng kình ngư Gen Z điển trai, sở hữu cả "kho" huy chương vàng

HHTO - Nguyễn Huy Hoàng, chàng kình ngư Gen Z nổi tiếng vừa "bỏ túi" thêm một Huy chương Vàng, giúp nâng cao thành tích bơi lội gần như "bất bại" của mình hiện tại.

Tối 9/10 vừa qua, kình ngư Gen Z nổi tiếng Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục làm nên thành tích "khủng" khi tham gia Giải bơi vô địch Quốc gia năm 2025. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Nguyễn Huy Hoàng giành tấm huy chương vàng (HCV) thứ 5 cho đội bơi Quảng Trị, ở cự ly 200m bơi bướm nam với thành tích ấn tượng 2 phút 1 giây 29.

Nguyễn Huy Hoàng (giữa) giành HCV tại giải bơi vô địch quốc gia 2025.

Chiến thắng mới nhất này càng giúp Nguyễn Huy Hoàng củng cố ngôi vị số 1 của anh năm nay, với 5 tấm HCV tại các nội dung khác nhau. Đây cũng là lần thứ hai mà anh tham gia giải đấu quốc gia, khi lần đầu tiên đã cách đây 5 năm. "Tôi rất vui. Những lần trước tôi thường chỉ giành từ 3 HCV tới 4 HCV. Giải năm nay tôi thấy mình gặp may", Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với báo chí.

Sinh năm 2000 tại làng chài Thanh Tiến của tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Huy Hoàng là con út trong gia đình có 6 anh em. Từ nhỏ, anh đã quen với việc theo cha lênh đênh trên sông, vớt rong nuôi cá và bơi lội như một bản năng sinh tồn. Niềm đam mê dành cho môn thể thao dưới nước của anh bắt đầu từ đó.

Đến năm 2011, Hoàng mới chính thức bước chân vào hành trình chinh phục đam mê. 11 tuổi, Hoàng được tuyển chọn vào đội năng khiếu bơi lội của tỉnh Quảng Bình, sau đó khổ luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Dưới sự dẫn dắt tận tình của huấn luyện viên Hoàng Công Minh, anh nhanh chóng thích nghi với môi trường chuyên nghiệp và rèn luyện sức bền cho các cự ly dài.

Nguyễn Huy Hoàng giành được HCV đầu tiên trong đời ở tuổi 13, tại Giải Vô địch trẻ quốc gia. Thành tích ấy mở đường cho những cú bùng nổ tiếp theo trong sự nghiệp của anh. Năm 2015, tại Giải Vô địch các nhóm tuổi trẻ bơi lội Đông Nam Á, Hoàng xuất sắc đoạt đến 5 HCV các nội dung, lập kỳ tích khiến cả làng bơi Việt Nam kinh ngạc.

Đỉnh cao thực sự của anh đến vào năm 2017, khi anh phá sâu kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500m tự do với thành tích 15 phút 20 giây 20, mang về tấm HCV đầu tiên cho bản thân và đội tuyển Việt Nam. Sang năm 2018, Hoàng tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường quốc tế, cụ thể là ASIAD Indonesia với huy chương đồng 800m tự do và huy chương bạc 1.500m tự do.

Trở lại SEA Games vào năm 2019, Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV, phá kỷ lục cự ly 400m với 3 phút 49 giây 03. Đến SEA Games năm 2022, Hoàng bảo vệ thành công kỷ lục 800m tự do, ngoài ra gây bất ngờ khi vô địch 200m bướm và góp công lớn vào kỷ lục SEA Games. Sang SEA Games 32 tiếp đó, anh "bỏ túi" 3 HCV. Lớn hơn nữa, Hoàng là vận động viên Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020 và tiếp tục hành trình tại Olympic Paris 2024 với mục tiêu lọt Top 8 Chung kết.

Bên cạnh đam mê bơi lội, Nguyễn Huy Hoàng còn là một chàng trai hiếu thảo và có trái tim ấm áp. Dù được nhiều trung tâm lớn như TP.HCM hay Quân đội chiêu mộ, anh vẫn trung thành thi đấu cho quê hương Quảng Bình. Mặt khác, dù lịch tập luyện khắc nghiệt dễ ảnh hưởng đến việc học, Hoàng từng bày tỏ mong muốn theo đuổi đại học sau khi giải nghệ để chuyển hướng sang huấn luyện hoặc giảng dạy thể thao, tiếp lửa cho thế hệ mai sau. Song hiện tại ở tuổi 25, Hoàng vẫn đang chinh chiến hết mình, được ví như “mỏ vàng” của bơi lội Việt Nam trên đấu trường trong nước lẫn quốc tế.