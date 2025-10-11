Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Làm quen với chàng kình ngư Gen Z điển trai, sở hữu cả "kho" huy chương vàng

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Nguyễn Huy Hoàng, chàng kình ngư Gen Z nổi tiếng vừa "bỏ túi" thêm một Huy chương Vàng, giúp nâng cao thành tích bơi lội gần như "bất bại" của mình hiện tại.

Tối 9/10 vừa qua, kình ngư Gen Z nổi tiếng Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục làm nên thành tích "khủng" khi tham gia Giải bơi vô địch Quốc gia năm 2025. Vượt qua nhiều đối thủ mạnh, Nguyễn Huy Hoàng giành tấm huy chương vàng (HCV) thứ 5 cho đội bơi Quảng Trị, ở cự ly 200m bơi bướm nam với thành tích ấn tượng 2 phút 1 giây 29.

01.jpg
Nguyễn Huy Hoàng (giữa) giành HCV tại giải bơi vô địch quốc gia 2025.

Chiến thắng mới nhất này càng giúp Nguyễn Huy Hoàng củng cố ngôi vị số 1 của anh năm nay, với 5 tấm HCV tại các nội dung khác nhau. Đây cũng là lần thứ hai mà anh tham gia giải đấu quốc gia, khi lần đầu tiên đã cách đây 5 năm. "Tôi rất vui. Những lần trước tôi thường chỉ giành từ 3 HCV tới 4 HCV. Giải năm nay tôi thấy mình gặp may", Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với báo chí.

482277707-1091013269706257-4579369844465618540-n.jpg

Sinh năm 2000 tại làng chài Thanh Tiến của tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Huy Hoàng là con út trong gia đình có 6 anh em. Từ nhỏ, anh đã quen với việc theo cha lênh đênh trên sông, vớt rong nuôi cá và bơi lội như một bản năng sinh tồn. Niềm đam mê dành cho môn thể thao dưới nước của anh bắt đầu từ đó.

Đến năm 2011, Hoàng mới chính thức bước chân vào hành trình chinh phục đam mê. 11 tuổi, Hoàng được tuyển chọn vào đội năng khiếu bơi lội của tỉnh Quảng Bình, sau đó khổ luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Dưới sự dẫn dắt tận tình của huấn luyện viên Hoàng Công Minh, anh nhanh chóng thích nghi với môi trường chuyên nghiệp và rèn luyện sức bền cho các cự ly dài.

485391343-1100743808733203-6970153506435581571-n.jpg

Nguyễn Huy Hoàng giành được HCV đầu tiên trong đời ở tuổi 13, tại Giải Vô địch trẻ quốc gia. Thành tích ấy mở đường cho những cú bùng nổ tiếp theo trong sự nghiệp của anh. Năm 2015, tại Giải Vô địch các nhóm tuổi trẻ bơi lội Đông Nam Á, Hoàng xuất sắc đoạt đến 5 HCV các nội dung, lập kỳ tích khiến cả làng bơi Việt Nam kinh ngạc.

Đỉnh cao thực sự của anh đến vào năm 2017, khi anh phá sâu kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500m tự do với thành tích 15 phút 20 giây 20, mang về tấm HCV đầu tiên cho bản thân và đội tuyển Việt Nam. Sang năm 2018, Hoàng tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường quốc tế, cụ thể là ASIAD Indonesia với huy chương đồng 800m tự do và huy chương bạc 1.500m tự do.

486837348-1107235214750729-3710115380089330513-n.jpg

Trở lại SEA Games vào năm 2019, Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV, phá kỷ lục cự ly 400m với 3 phút 49 giây 03. Đến SEA Games năm 2022, Hoàng bảo vệ thành công kỷ lục 800m tự do, ngoài ra gây bất ngờ khi vô địch 200m bướm và góp công lớn vào kỷ lục SEA Games. Sang SEA Games 32 tiếp đó, anh "bỏ túi" 3 HCV. Lớn hơn nữa, Hoàng là vận động viên Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020 và tiếp tục hành trình tại Olympic Paris 2024 với mục tiêu lọt Top 8 Chung kết.

482128394-1091012963039621-5650358829514617030-n.jpg
484959418-1100133298794254-3331614050475061328-n.jpg
485103810-1100726808734903-6180516990050663268-n.jpg
485314023-1101037955370455-7804135640323704564-n.jpg

Bên cạnh đam mê bơi lội, Nguyễn Huy Hoàng còn là một chàng trai hiếu thảo và có trái tim ấm áp. Dù được nhiều trung tâm lớn như TP.HCM hay Quân đội chiêu mộ, anh vẫn trung thành thi đấu cho quê hương Quảng Bình. Mặt khác, dù lịch tập luyện khắc nghiệt dễ ảnh hưởng đến việc học, Hoàng từng bày tỏ mong muốn theo đuổi đại học sau khi giải nghệ để chuyển hướng sang huấn luyện hoặc giảng dạy thể thao, tiếp lửa cho thế hệ mai sau. Song hiện tại ở tuổi 25, Hoàng vẫn đang chinh chiến hết mình, được ví như “mỏ vàng” của bơi lội Việt Nam trên đấu trường trong nước lẫn quốc tế.

482084276-1092453252895592-4962439344992023536-n.jpg
486489461-1104725518335032-7175055373617484284-n.jpg
482024924-1087672530040331-5805631142556662589-n.jpg
Hình ảnh Nguyễn Huy Hoàng ngoài đời. Nguồn: Trang Facebook Nguyễn Huy Hoàng.
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Dương Kiều (tổng hợp)
#Nguyễn Huy Hoàng #bơi lội #kình ngư #huy chương vàng SEA Games #Olympics

Xem thêm

Cùng chuyên mục