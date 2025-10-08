Hiện tượng IELTS 9.0 "khuấy đảo" cõi mạng, giành nhiều học bổng quốc tế danh giá

Thời gian gần đây, Huy Forum nổi đình nổi đám trên mạng xã hội như một "hiện tượng IELTS", khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và yêu mến. Chỉ chuyên chia sẻ về những kiến thức tiếng Anh và nhiều bộ môn khác, Huy Forum lại nhận được sự ủng hộ rộng rãi thông qua cách chia sẻ kiến thức miễn phí, gần gũi và đầy cảm hứng.

Vừa qua, Huy Forum cho biết anh đã chính thức đạt mốc IELTS 9.0, trở thành một trong những thí sinh ít ỏi làm được điều này tại Việt Nam. Việc đạt mốc "9 chấm" của IELTS giúp danh tiếng và độ uy tín của Huy Forum ngày càng lan rộng, song đó chưa phải là tất cả. Ngay trước đó từ rất lâu, anh chàng đã nổi tiếng khi liên tục livestream chia sẻ kiến thức học tiếng Anh, vừa chi tiết vừa dễ hiểu và tuyệt đối không "giấu nghề".

Huy Forum chỉ cư dân mạng cách nghỉ ngơi hợp lý. Nguồn: @conglongnechcuaanhhuy

Ảnh meme "trợn mắt" nổi tiếng của Huy Forum.

Nhiều cư dân mạng thích thú khi nhiều khoảnh khắc hài hước của Huy Forum được chia sẻ, thậm chí còn mời gọi anh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa mới với danh xưng "chiến thần IELTS", cho các Anh tài khác làm đề IELTS thì mới cho vào đội.

Cư dân mạng rủ rê Huy Forum thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Sinh năm 1995 tại Vũng Tàu, chàng trai 30 tuổi tên Nguyễn Hoàng Huy này không chỉ là một nghiên cứu sinh tài năng mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và lòng nhiệt huyết với giáo dục, khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ. Hành trình học vấn của Huy là một chuỗi những thành tích đáng ngưỡng mộ, như minh chứng cho sức mạnh của sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Anh từng chia sẻ về khoảng thời gian tuổi thơ học kém, sau đó tự tạo động lực để phấn đấu. Huy Forum theo học trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Vũng Tàu, sau đó giành được giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí, được tuyển thẳng vào Đại học Bách Khoa TP.HCM. Song song đó, anh cũng thi đậu Đại học Y Dược TP.HCM vì ước mơ "chữa bệnh cứu người" từ lâu của mình.



Huy tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Bách khoa, sau đó tiếp tục theo đuổi đam mê với bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Thụy Sĩ ở tuổi 25. Cũng vào lúc này, anh đã nhen nhóm ý tưởng tự thành lập cơ sở dạy IELTS đầu tiên của mình, mang tên The Forum tại Vũng Tàu. Nhờ sự đón nhận rộng rãi của học viên, cùng với danh tiếng xây dựng từ những buổi livestream dạy tiếng Anh hằng ngày, cho đến nay Huy đã mở được 11 cơ sở The Forum trên toàn quốc. Cũng vào thời điểm này, Huy Forum trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại hai trường đại học hàng đầu thế giới: Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Đại học Luật Dayton (Mỹ) với học bổng 80 nghìn USD (hơn 2,1 tỷ đồng).

Nhưng phải nói rằng, Huy Forum thực sự "gây sốt" trên mạng xã hội không phải nhờ những thành tích cá nhân lẫy lừng, mà bởi cách anh biến kiến thức thành những buổi livestream dạy tiếng Anh miễn phí trên TikTok. Anh đã tổ chức hàng trăm buổi live kéo dài nhiều giờ liền, với nội dung tập trung vào luyện thi IELTS.

Trong mỗi buổi live, Huy mang đến sự hài hước, dễ hiểu và gần gũi, có nhiều khoảnh khắc được "chế" thành meme trên mạng xã hội, từ đó thu hút cả những ai chưa biết gì về anh chàng. Ngoài tiếng Anh, Huy Forum còn giải đề Toán, Lí, Hóa, Sinh khiến người xem càng thêm ấn tượng. Anh cũng từng đùa rằng thứ mà anh không giỏi chính là tiếng Pháp và tiếng Nhật.

Huy Forum và chứng nhận 9.0 IELTS.

Mặt khác, Huy Forum từng chia sẻ rằng dù bị rối loạn tập trung, anh vẫn quyết định thi để chứng minh rằng ai cũng có thể đạt được nếu kiên trì. Dù bận đến đâu nhưng cứ đến thứ 3 - 5 - 7 mỗi tuần, anh vẫn thu xếp lên live dạy miễn phí với mong muốn các bạn ở xa, không có điều kiện vẫn có thể tự ôn tập tiếng Anh, nâng cao năng lực bản thân. Ngoài ra thời gian này, Huy Forum cũng năng nổ tham gia các buổi tọa đàm trường đại học để lan tỏa niềm cảm hứng, cung cấp những kinh nghiệm bổ ích cho các bạn sinh viên đang muốn thi IELTS hay nâng cấp trình độ tiếng Anh nói chung.

Huy Forum chữa đề các môn khác ngoài tiếng Anh.