4 nhóc tì "Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế?" sau 10 năm: Trần Bờm lãng tử, Bi Béo già dặn

HHTO - Từng gây sốt trong "Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế?", những cậu nhóc này giờ đã khôn lớn, trông khác xưa rất nhiều.

Từng một thời "khuấy đảo" màn ảnh nhỏ, chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế? giới thiệu đến khán giả cuộc sống đời thường của dàn sao nam hay người nổi tiếng đình đám. Bên cạnh đó, dàn "nhóc tì" đi theo các bố cũng gây sốt không kém, khiến người xem yêu thương và ấn tượng. Vậy bộ tứ "quý tử" từng gây chú ý trong Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế? hiện tại ra sao, lớn khôn thế nào?

Trần Bờm

Hơn một thập kỷ trước, Trần Bờm đã gây sốt trong Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế? với những phát ngôn ngộ nghĩnh và lối nói chuyện tự nhiên bên cạnh bố là NSND Trần Lực. Cậu bé từng được mệnh danh là "cây hài nhí", nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc thông minh, lém lỉnh. Không ngờ rằng giờ đây, bé Bờm ngày nào luôn lẽo đẽo theo bố Lực đã trưởng thành, hóa chàng trai lãng tử, trẻ trung.

Tên thật là Trần Tú, Trần Bờm sở hữu vẻ ngoài cao ráo với phong thái điềm tạm ở tuổi gần đôi mươi. Hiện cậu đang theo học tại một trường quốc tế, song song đó là bắt đầu thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Vừa qua, Trần Bờm gây chú ý khi "chốt" luôn vai chính trong phim điện ảnh Bà Đừng Buồn Con, dự kiến ra mắt vào ngày 12/12 năm nay. Tuy chỉ mới có hình ảnh nhưng nhiều khán giả đã đặt kỳ vọng vào tiềm năng của Trần Bờm, nối nghiệp bố Trần Lực.

Trần Bờm đóng phim điện ảnh Bà Đừng Buồn Con.

Tê Giác

Con trai Hoàng Bách - Tê Giác từng là một trong những điểm sáng của mùa đầu tiên Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế?. Cậu nhóc tiểu học gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự lanh lợi, lập luận sắc bén và mạnh mẽ đến bất ngờ. Đôi lúc, Tê Giác có chút bướng bỉnh, khiến bố Bách "ôm đầu", nhưng vẫn thành công chiếm được thiện cảm người xem bởi tài suy luận "không đợi tuổi".

Ở tuổi 17, Tê Giác giờ đây đã là một thiếu niên chững chạc, tự lập. Cậu đạt được thành tích đáng nể với 6 học bổng quốc tế, nói tiếng Anh lưu loát và theo học tại một trường danh tiếng. Không chỉ xuất sắc trong học tập, Tê Giác còn thể hiện tài năng trong âm nhạc và thể thao, là hình mẫu một teen toàn diện, vừa học vừa chơi và chủ động phát triển bản thân.

Totti

Đỗ Gia Thành, hay Totti là con trai doanh nhân Đỗ Minh, từng tham gia và gây chú ý trong Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế? mùa 2. Dù xuất thân từ gia đình giàu có và là "bé út" trong dàn nhí của mùa này, Totti không ngần ngại lăn xả trong các thử thách như lội bùn, bắt vịt hay rửa bát. Sự hồn nhiên, không ngại khó của cậu bé chiếm trọn trái tim người xem, qua đó cho thấy hình ảnh giản dị, gần gũi, không hề có dáng vẻ "cậu ấm".

Hiện tại, Totti đã "trổ mã" với ngoại hình nổi bật, cao lớn và theo đuổi phong cách năng động. Cậu không chỉ học giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động thể thao, ngoại khóa của trường. Theo lời bố Minh, anh không đặt nặng áp lực thành tích lên Totti, ngược lại khuyến khích con trai sống tự lập, biết trân trọng giá trị của lao động và cuộc sống.

Bi Béo

Bi Béo là con trai thứ hai của NSND Xuân Bắc, từng một thời là "hiện tượng" mạng xã hội nhờ sự hài hước và tính cách "mặn mòi" trong Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế?. Những biểu cảm đáng yêu, cách ứng xử tự nhiên của Bi Béo là yếu tố không nhỏ góp phần giúp danh tiếng chương trình tăng cao, trở thành thương hiệu đình đám trên màn ảnh nhỏ như hiện nay.

Sau 10 năm, Bi Béo (hay Nguyễn Nhật Võ Nguyên) đã khôn lớn, khác xưa một trời một vực. Không chỉ xuất sắc trong học tập, cậu còn thử sức trong lĩnh vực âm nhạc với nghệ danh Thiên Ngự Nguyên, gây chú ý khi theo đuổi dòng nhạc Rap và Hip-Hop. Vừa qua, sản phẩm T9 của cậu, hưởng ứng trào lưu cover trên nền nhạc có sẵn từ MCK gây sốt, đạt hơn 7,3 triệu lượt xem sau 1 tháng phát hành và nhất là trở thành đề tài bàn tán trên cõi mạng.