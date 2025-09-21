Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhóc tì được khen là "Kim Ji Won bản nhí" vì càng lớn càng xinh, 9 tuổi vi vu khắp châu Á

Thiện Dư

HHTO - Càng lớn, bé Cam Cam nhà Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon càng xinh xắn, được cư dân mạng khen ngợi hết lời.

Gần đây, những hình ảnh của cô bé Cam Cam, con gái vợ chồng vlogger Kiên Hoàng - Heo Mi Nhon nhận được sự yêu mến của đông đảo cư dân mạng. Với vẻ ngoài xinh xắn, thần thái dịu dàng và nét đáng yêu tự nhiên, Cam Cam còn được nhiều người ưu ái gọi là "Kim Ji Won bản nhí" bởi ngoại hình lẫn phong cách ăn mặc.

6228884142339244607.jpg
547935778-1229904352515490-5836046348193011084-n.jpg
Cam Cam ngày càng xinh xắn, đáng yêu.

Nhiều cư dân mạng xuýt xoa trước vẻ xinh xắn, đáng yêu của Cam Cam sau nhiều năm không theo dõi kể từ khi cô bé nhỏ nhắn này gây sốt trên truyền hình. Còn nhớ vào năm 2020, Cam Cam bắt đầu thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Thử Thách Lớn Khôn. Lúc đó, cô bé chỉ mới 4 tuổi, được khán giả gọi vui là "bà cụ non" đáng yêu. Những khoảnh khắc Cam Cam rụt rè vượt qua các thử thách, cùng với đôi mắt long lanh và nụ cười tươi rói khiến khán giả thích thú.

pha-nhiem-vu-sieu-tri-nho-khien.jpg
Cam Cam trong Thử Thách Lớn Khôn.

Tuy nhiên thực chất trước đó, Cam Cam đã bắt đầu góp mặt trong các vlog hằng ngày và video du lịch của bố mẹ. Khi mới 2 tuổi, cô bé đã cùng bố mẹ rong ruổi khắp các tỉnh thành Việt Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc...

Khi lớn hơn, Cam Cam còn được bố mẹ dẫn đi khám phá nước ngoài, đặt chân đến những quốc gia châu Á như Singapore, Hàn Quốc. Những video du lịch của Gia Đình Cam Cam rất được khán giả yêu thích vì phong cách nhẹ nhàng, cũng như mang đến nhiều kiến thức bổ ích khi đi du lịch, đặc biệt dành cho những ai có dẫn theo trẻ nhỏ.

12.jpg
26-17576672900641864033208-17578.jpg
Cam Cam được bố mẹ dẫn đi du lịch trong nước và nước ngoài.

Nay đã 9 tuổi, Cam Cam lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nhưng không hề bị bao bọc quá mức. Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon luôn khuyến khích con trải nghiệm, từ những chuyến du lịch, hoạt động ngoài trời đến các môn nghệ thuật. Nhờ vậy, cô bé không chỉ giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ mà còn sớm bộc lộ tính cách độc lập, tự tin và đầy sáng tạo. Ngoài việc học ở trường, cô bé còn thể hiện niềm đam mê đặc biệt với hội họa. Nếu thường xuyên xem qua video của Gia Đình Cam Cam, khán giả sẽ nhận ra Cam Cam đã thích vẽ từ rất nhỏ, từ những bức tranh nghuệch ngoạc đến những bức họa sinh động hơn.

8-17576663333211075969936-175777.jpg

Thêm vào đó, phong cách ăn mặc của Cam Cam cũng được chú ý không kém, đặc biệt khi có bố mẹ đều kinh doanh trong lĩnh vực quần áo, thời trang. Cam Cam thường chọn những bộ váy nhẹ nhàng, đáng yêu hoặc trang phục năng động phù hợp với các chuyến đi chơi. Mỗi lần được bố mẹ đăng ảnh lên mạng xã hội, Cam Cam đều được khen ngợi hết lời, được không ít người vào "xin vía".

547568798-1229903012515624-8744765863644269669-n.jpg
547105521-1229904592515466-5906350172321578114-n.jpg
547444900-1229903065848952-5039283208507655166-n.jpg
6228884142339244608.jpg
collagea-17576688400231673110564.jpg
Cam Cam được nhiều cư dân mạng khen, gọi là "Kim Ji Won bản nhí".
535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Cam Cam #Gia Đình Cam Cam #Kiên Hoàng #Heo Mi Nhon

