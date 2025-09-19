Ninh Dương Story hủy tổ chức fan meeting: Hoàn trả tiền vé, hỗ trợ phí đi lại cho fan

HHTO - Theo thông tin được đăng tải trên tài khoản Facebook chính thức có 261K người theo dõi của cặp đôi, cả hai đã quyết định dừng tổ chức fan meeting sắp tới.

Ngày 5/9, bộ đôi influencer Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương) đã công bố thông tin về fan meeting đầu tiên của mình. Sự kiện dự kiến diễn ra vào 18h30 ngày 27/9 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Võ Thị Sáu, TP.HCM), đánh dấu bước ngoặt sau hơn 1 năm bộ đôi nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Giá vé của fan meeting dao động từ 595 nghìn đồng nghìn đồng đến 2,8 triệu đồng - được xem là khá cao so với mặt bằng chung.

Thông báo mở bán vé fan meeting của cặp đôi hồi đầu tháng 9.

Không lâu sau khi công bố, thông tin về fan meeting đã thu hút khá nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến thẳng thắn phê bình vì cho rằng cả hai đang "thương mại hóa tình cảm" và sẽ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực trong tương lai. Trên nhiều nền tảng như TikTok hay Threads, các tranh luận về fan meeting của Ninh Anh Bùi - Tùng Dương đều thu về lượng lớn tương tác.

Thông tin về fan meeting của cả hai thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Cách thời điểm diễn ra sự kiện khoảng 1 tuần, tối 18/9, Ninh Dương Story - tên gọi thân mật của cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương đã thông báo sẽ hủy tổ chức fan meeting, đồng thời hoàn tiền cho những người hâm mộ đã mua vé.

Nguyên nhân được Ninh Dương Story chia sẻ là "sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn". Vì vậy cặp đôi quyết định dừng tổ chức sự kiện đồng thời hướng dẫn chi tiết cách nhận tiền hoàn vé và tặng quà đến những người đã mua vé. Đồng thời, với những người hâm mộ từ xa đến, ban tổ chức sự kiện sẽ mở form ghi nhận để hỗ trợ một phần chi phí đã phát sinh.

Bên cạnh thông báo hủy sự kiện, cả hai không quên trấn an người hâm mộ.

Cũng trong thông báo, Ninh Dương Story khẳng định không muốn fan meeting dẫn đến tình huống không mong muốn: "Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực. Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện."

Bên cạnh gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, cặp đôi cũng cho biết đã tham khảo ý kiến luật sư và phối hợp cùng cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như đảm bảo mọi thông tin được minh bạch trước các luồng ý kiến được cho là có dấu hiệu "sai lệch sự thật, suy diễn áp đặt không căn cứ".

Bên dưới bài thông báo hủy sự kiện, nhiều người hâm mộ của cặp đôi cũng bày tỏ sự thông cảm, đồng thời hy vọng cả hai sẽ tiếp tục làm việc để có thể tổ chức một fan meeting khác với quy mô nhỏ gọn và ấm cúng hơn trong tương lai.