Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Ninh Dương Story hủy tổ chức fan meeting: Hoàn trả tiền vé, hỗ trợ phí đi lại cho fan

Bảo Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Theo thông tin được đăng tải trên tài khoản Facebook chính thức có 261K người theo dõi của cặp đôi, cả hai đã quyết định dừng tổ chức fan meeting sắp tới.

Ngày 5/9, bộ đôi influencer Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương) đã công bố thông tin về fan meeting đầu tiên của mình. Sự kiện dự kiến diễn ra vào 18h30 ngày 27/9 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Võ Thị Sáu, TP.HCM), đánh dấu bước ngoặt sau hơn 1 năm bộ đôi nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Giá vé của fan meeting dao động từ 595 nghìn đồng nghìn đồng đến 2,8 triệu đồng - được xem là khá cao so với mặt bằng chung.

541805121-122251930352213055-6991772125293085149-n.jpg
Thông báo mở bán vé fan meeting của cặp đôi hồi đầu tháng 9.

Không lâu sau khi công bố, thông tin về fan meeting đã thu hút khá nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến thẳng thắn phê bình vì cho rằng cả hai đang "thương mại hóa tình cảm" và sẽ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực trong tương lai. Trên nhiều nền tảng như TikTok hay Threads, các tranh luận về fan meeting của Ninh Anh Bùi - Tùng Dương đều thu về lượng lớn tương tác.

ninh-duong-1.jpg
Thông tin về fan meeting của cả hai thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Cách thời điểm diễn ra sự kiện khoảng 1 tuần, tối 18/9, Ninh Dương Story - tên gọi thân mật của cặp đôi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương đã thông báo sẽ hủy tổ chức fan meeting, đồng thời hoàn tiền cho những người hâm mộ đã mua vé.

Nguyên nhân được Ninh Dương Story chia sẻ là "sự kiện vốn chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ, giao lưu và biểu diễn đã được cấp phép, nay trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn". Vì vậy cặp đôi quyết định dừng tổ chức sự kiện đồng thời hướng dẫn chi tiết cách nhận tiền hoàn vé và tặng quà đến những người đã mua vé. Đồng thời, với những người hâm mộ từ xa đến, ban tổ chức sự kiện sẽ mở form ghi nhận để hỗ trợ một phần chi phí đã phát sinh.

502562434-122234118374213055-2535626130797498435-n.jpg
Bên cạnh thông báo hủy sự kiện, cả hai không quên trấn an người hâm mộ.

Cũng trong thông báo, Ninh Dương Story khẳng định không muốn fan meeting dẫn đến tình huống không mong muốn: "Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực. Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện."

Bên cạnh gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, cặp đôi cũng cho biết đã tham khảo ý kiến luật sư và phối hợp cùng cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như đảm bảo mọi thông tin được minh bạch trước các luồng ý kiến được cho là có dấu hiệu "sai lệch sự thật, suy diễn áp đặt không căn cứ".

Bên dưới bài thông báo hủy sự kiện, nhiều người hâm mộ của cặp đôi cũng bày tỏ sự thông cảm, đồng thời hy vọng cả hai sẽ tiếp tục làm việc để có thể tổ chức một fan meeting khác với quy mô nhỏ gọn và ấm cúng hơn trong tương lai.

541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Bảo Ngọc
#Ninh Dương Story #hoàn tiền vé #Influencer Việt Nam #tranh luận fan meeting #giá vé fan meeting #quyền lợi người hâm mộ #biểu diễn trực tiếp

Xem thêm

Cùng chuyên mục