Nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội va chạm với xe tải trên đường Ngọc Hồi dẫn đến cái kết thương tâm

HHTO - Sáng 17/10, khi đang đạp xe đến trường, một nữ sinh lớp 9 học ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) không may va chạm với xe tải tại nút giao Ngọc Hồi - Vành đai 3.

Vào khoảng 6h50' sáng nay 17/10, tại nút giao giữa đường Ngọc Hồi với Vành đai 3 (đường Đỗ Mười, đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm - Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa xe đạp với xe tải khiến nữ sinh điều khiển xe đạp tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào thời điểm trên, nữ sinh điều khiển xe đạp theo hướng từ Ngọc Hồi lên Giải Phóng, khi qua nút giao đã va chạm với xe tải mang BKS: 89H-084.XX đang rẽ phải vào hướng đường Đỗ Mười. Hậu quả, xe tải đã cuốn xe đạp và nữ sinh lớp 9 vào gầm dẫn đến tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh điều khiển xe đạp tử vong tại chỗ. (Ảnh: Lê Hiếu)

Nạn nhân xấu số đang là học sinh 9 tại phường Hoàng Liệt, thời điểm xảy ra va chạm vẫn đang đeo cặp trên vai đạp xe đến trường. Vậy là bạn mãi mãi không thể tới lớp học.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 xác nhận vụ việc và cho biết, sự việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng, sau khi xảy ra ngoài việc phối hợp với cơ quan điều tra, đơn vị cũng tăng cường lực lượng phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân dẫn đến tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.