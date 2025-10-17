Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội va chạm với xe tải trên đường Ngọc Hồi dẫn đến cái kết thương tâm

LINH LÊ

HHTO - Sáng 17/10, khi đang đạp xe đến trường, một nữ sinh lớp 9 học ở phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) không may va chạm với xe tải tại nút giao Ngọc Hồi - Vành đai 3.

Vào khoảng 6h50' sáng nay 17/10, tại nút giao giữa đường Ngọc Hồi với Vành đai 3 (đường Đỗ Mười, đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm - Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa xe đạp với xe tải khiến nữ sinh điều khiển xe đạp tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào thời điểm trên, nữ sinh điều khiển xe đạp theo hướng từ Ngọc Hồi lên Giải Phóng, khi qua nút giao đã va chạm với xe tải mang BKS: 89H-084.XX đang rẽ phải vào hướng đường Đỗ Mười. Hậu quả, xe tải đã cuốn xe đạp và nữ sinh lớp 9 vào gầm dẫn đến tử vong tại chỗ.

tai-nan-edited-1760674427515.jpg
Vụ tai nạn khiến nữ sinh điều khiển xe đạp tử vong tại chỗ. (Ảnh: Lê Hiếu)

Nạn nhân xấu số đang là học sinh 9 tại phường Hoàng Liệt, thời điểm xảy ra va chạm vẫn đang đeo cặp trên vai đạp xe đến trường. Vậy là bạn mãi mãi không thể tới lớp học.

Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 xác nhận vụ việc và cho biết, sự việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng, sau khi xảy ra ngoài việc phối hợp với cơ quan điều tra, đơn vị cũng tăng cường lực lượng phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân dẫn đến tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Nữ sinh Hà Nội #tai nạn giao thông #xe tải #Ngọc Hồi #tai nạn thương tâm

Cùng chuyên mục