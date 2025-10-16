Mùa Đông năm nay có thể đến sớm, dự báo miền Bắc khả năng sẽ rét kỷ lục?

HHTO - Các đợt không khí lạnh năm nay có khả năng xuất hiện sớm hơn so với mọi năm, cường độ tăng dần từ cuối tháng 10, tập trung chủ yếu trong tháng 12/2025 cho tới tháng 1/2026.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 là giai đoạn tác động mạnh nhất, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực Bắc Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ.

Trong các tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Việt Nam chịu ảnh hưởng của pha La Nina yếu - trung bình, cùng hoạt động gia tăng của không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình, cường độ tăng dần từ cuối tháng 10, tập trung mạnh trong tháng 12/2025 - tháng 1/2026. Không khí lạnh hoạt động sớm, có thể gây mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ ngay từ nửa cuối tháng 10.

Trung bình các tháng từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc dự báo xấp xỉ TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Sang tháng 2-3/2026, nhiệt độ toàn quốc dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0°C.

Mùa Đông ở SaPa. (Ảnh minh họa từ Internet)

Không khí lạnh được dự báo hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm, tập trung mạnh trong các tháng 12/2025 và tháng 1/2026, sau đó nền nhiệt có xu hướng tăng dần từ tháng 2/2026. Trong các tháng 11 và 12, vẫn có khả năng xảy ra 2-3 đợt mưa rét diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, song biên độ nhiệt không quá lớn.

Như vậy, dù không khí lạnh đến sớm và nền nhiệt giảm nhanh từ cuối tháng 10, nhưng theo đánh giá của cơ quan khí tượng, khả năng xuất hiện rét kỷ lục là rất thấp. Mùa Đông 2025-2026 được dự báo có nhiều đợt rét đậm ngắn ngày, đan xen thời kỳ ấm, và ấm hơn rõ rệt từ sau tháng 2/2026.

Theo cơ quan khí tượng, trong giai đoạn tháng 2-3 năm 2026, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn có khả năng xảy ra nhiều hơn so với mọi năm, nguyên nhân xuất phát từ hiện tượng ENSO (đây là sự biến đổi có tính chu kỳ không đều của gió và nhiệt độ bề mặt biển trên Đông Thái Bình Dương nhiệt đới, ảnh hưởng đến khí hậu hầu khắp các miền nhiệt đới và cận nhiệt đới).

Cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, ENSO nghiêng về pha La Nina yếu. Thực tế cho thấy, những năm xuất hiện La Nina yếu thì mùa Đông thường đến sớm hơn. Tuy vậy, trong giai đoạn chính Đông, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ cũng không thấp hơn so với trung bình hằng năm nên các đợt gió mùa Đông Bắc năm nay cũng sẽ gần như tương tự những năm trước.