Vụ bố ôm hai con nhảy cầu ở Nghệ An: Không có phép màu nào cho 3 cha con xấu số

HHTO - Liên quan vụ bố ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy, Nghệ An, sau gần 3 ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 cha con nổi trên sông Lam.

Chiều 15/10, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn ở Nghệ An đã tìm thấy thi thể hai bé gái nổi trên sông Lam. Thi thể bé gái Võ Gia T. (4 tuổi) được tìm thấy ở cầu Cửa Hội (sát khu vực tỉnh Hà Tĩnh). Sau khoảng 30 phút, thi thể bé Võ Hạ B. (5 tuổi) cũng được lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tìm thấy. Đến 16h20' cùng ngày, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể người cha ở vị trí cách đó không xa.

Hai bé Võ Hạ B., Võ Gia T. là con gái của anh Võ Văn D. (sinh năm 1993) và chị B.T.Y. (sinh năm 1999) cùng trú tại thôn 6, xã Kim Liên, Nghệ An.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm các nạn nhân nhảy cầu Bến Thủy. (Ảnh: Nghệ An 24h)

Chị Y. và anh D. quen biết nhau trong thời gian cả hai làm việc ở nước ngoài. Hai người tổ chức đám cưới khi về nước. Hai bé V.H.B. và V.G.T. lần lượt ra đời nhưng cuộc hôn nhân của vợ chồng anh D. bắt đầu xuất hiện rạn nứt.

Cách đây hơn 2 tháng, do những mâu thuẫn không thể dung hòa, chị Y. đưa các con về nhà ngoại tại tỉnh Hưng Yên. Một thời gian ngắn sau đó, 2 bé được bố đón về Nghệ An.

Chiều hôm xảy ra sự việc, anh D. đến trường xin phép cô giáo đón hai con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm con nhảy cầu tự tử.

Ngày 14/10, nhận tin dữ chồng ôm 2 con gái nhảy cầu Bến Thủy xuống sông Lam, chị Y. tức tốc trở vào Nghệ An. Suốt hơn 2 ngày qua, người mẹ vật vã quỳ gối bên bờ sông Lam, khản cổ gọi tên hai con gái, hy vọng một phép màu sẽ đến. Nhưng hôm nay, mọi hy vọng đều tắt ngấm khi thi thể hai con được tìm thấy.

Trong chiều nay, gia đình đưa thi thể 3 cha con về an táng theo phong tục của địa phương.