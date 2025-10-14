Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghệ An: Người đàn ông 32 tuổi ôm hai con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy trong đêm

LINH LÊ

HHTO - Đêm 13/10, một người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), để lại xe rồi ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông Lam.

Sáng ngày 14/10, theo thông tin từ cơ quan chức năng, người đàn ông ôm 2 con (một em nhỏ sinh năm 2020 và một em nhỏ sinh năm 2021) nhảy xuống sông Lam là V.V.D. (sinh năm 1993), trú tại xóm 6, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Trước đó vào tối ngày 13/10, một người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), để lại xe cùng ba lô trẻ em, rồi ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông Lam.

559528568-1322594669525172-4738278449947604000-n.jpg
(Ảnh: Nghệ An 24h)

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể của người đàn ông cùng 2 con nhỏ, tuy nhiên do thời tiết xấu, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

561793026-1118202460529172-6951596584224961998-n.jpg
(Ảnh: Nghệ An 24h)

Công tác cứu hộ, tìm kiếm được triển khai khẩn trương. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng được huy động để quét dọc khu vực sông Lam, mở rộng hướng tìm kiếm về hạ lưu giáp địa phận Hà Tĩnh. Một số nhóm thiện nguyện và người dân địa phương cũng tham gia hỗ trợ.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#Nghệ An #người đàn ông #nhảy cầu Bến Thủy #sông Lam #ôm con nhỏ nhảy sông

