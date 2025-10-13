Nam sinh viên ở Phú Thọ bị "bắt cóc online", tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

HHTO - Nam sinh D. bị một số đối tượng lạ khống chế qua điện thoại và yêu cầu đi đến một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã Phùng Nguyên (Phú Thọ) rồi tự nhốt mình trong phòng không được liên hệ với người nhà.

Khoảng 17h15' ngày 01/10/2025, Công an xã Phùng Nguyên (Phú Thọ) nhận được tin báo của gia đình nam sinh D. (sinh năm 2007; thường trú tại: xã Phùng Nguyên; là sinh viên Đại học) về việc khoảng 17h cùng ngày, gia đình nhận được cuộc điện thoại từ số thuê bao lạ, nói D. đang bị khống chế chuẩn bị đưa sang Campuchia và yêu cầu chuyển 100 triệu đồng nếu muốn chuộc lại con.

Gia đình gọi điện cho D. nhưng không liên lạc được, đồng thời đi tìm một số nhà người quen thì không thấy D. Suy đoán D. đã bị khống chế, gia đình đã đem hết số tiền của gia đình hiện có là 30 triệu đồng đến ngân hàng để chuyển vào số tài khoản theo hướng dẫn của đối tượng trên, đồng thời do lo sợ nên gia đình đã đến cơ Công an xã Phùng Nguyên trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, nhận định đây là vụ việc có tính chất lừa đảo “bắt cóc online”, cán bộ Công an xã đã ngăn chặn, không để gia đình chuyển tiền theo hướng dẫn của nhóm đối tượng lạ, đồng thời động viên gia đình bĩnh tĩnh và khẩn trương tìm kiếm D.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau một giờ lực lượng Công an xã Phùng Nguyên đã tiến hành điều tra xác minh, xác định D. bị một số đối tượng lạ khống chế qua điện thoại và yêu cầu nam sinh viên đi đến một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã Phùng Nguyên tự nhốt mình trong phòng không được liên hệ với người nhà.

Sau đó các đối tượng yêu cầu D. cung cấp số điện thoại gia đình để trực tiếp gọi điện yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 100 triệu đồng mới cho về.

Qua làm việc, D. cho biết, vào sáng ngày 30/9, nhận được điện thoại của một người tự xưng là shipper bảo có bưu kiện cần gửi. Sau đó kết nối Zalo với kẻ giả danh Công an thông báo nam sinh là nghi can vụ rửa tiền, yêu cầu chuyển hết tiền để “chứng minh trong sạch", cung cấp số điện thoại gia đình và tuyệt đối không được nói với ai.

Đến trưa ngày 1/10/2025 nhóm đối tượng tiếp tục gọi điện cho D., sau đó hướng dẫn nam sinh chuyển Zoom để duy trì kết nối, dẫn dắt D. đến một căn nhà bỏ hoang yêu cầu tự nhốt mình để “điều tra”. Rất may, cơ quan Công an đã kịp thời phát hiện và giải cứu.

Qua vụ việc trên, Công an xã Phùng Nguyên khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung “bắt cóc người thân để đòi tiền chuộc”. Đây là thủ đoạn “bắt cóc online” của các đối tượng lừa đảo, nhằm lợi dụng tâm lý lo lắng, hoang mang của gia đình để chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được những cuộc gọi có dấu hiệu tương tự, người dân cần:

- Giữ bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của kẻ xấu.

- Liên hệ ngay với người thân bằng nhiều kênh khác nhau để kiểm chứng.

- Báo ngay cho Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.