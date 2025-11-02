Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

KINGDOM "chơi lớn" ủng hộ SOOBIN tại Y-FEST: Bao trọn 5 màn hình LED phố Nguyễn Huệ

Vân Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trước thềm Y-FEST 2025, cộng đồng KINGDOM (FC SOOBIN) đã "chơi lớn" khi bao trọn 5 màn hình LED ngoài trời dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, tạo nên "vương quốc ánh sáng" rực rỡ để chào đón sự trở lại của nam ca sĩ.

Tối 2/11/2025, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) được "thắp sáng" khi hàng chục nghìn khán giả đổ về tham dự Đại nhạc hội Y-FEST 2025, sự kiện âm nhạc kết nối trực tiếp hai điểm cầu lớn tại TP.HCM và Nhà hát Lớn Hà Nội. Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của V-pop như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Phương Mỹ Chi, RHYDER, Dương Domic..., hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn.

571277064-1235041838649311-314758394426009634-n.jpg
Dàn sao đình đám hứa hẹn mang đến đêm nhạc cảm xúc cho khán giả. Ảnh: BTC.

Nhằm ủng hộ cho sự trở lại của thần tượng, cộng đồng KINGDOM (FC của SOOBIN) đã "chơi lớn" với dự án quảng cáo LED ngoài trời mang tên Light Up for SOOBIN, biến phố đi bộ Nguyễn Huệ thành "vương quốc ánh sáng" rực rỡ. Cụ thể, các KINGDOM đã bao trọn 5 màn hình LED cỡ lớn ở con phố trung tâm, với 240 lượt phát trong ngày 2/11, tạo nên một biển vàng ấn tượng - sắc màu đặc trưng của FC SOOBIN.

573388856-122173664240598866-1497965677042964563-n.jpg
565435886-17853032688569196-5177613841983679895-n.jpg
5 màn LED mang thông điệp ý nghĩa dành tặng SOOBIN: "Cảm ơn anh vì đã là ánh sáng của KINGDOM. Và dù anh đi tới đâu, ánh sáng ấy sẽ luôn có chúng em đồng hành". Ảnh: Trạm Thông Tin 1009 - SOOBIN, sbss_team

Nếu màn LED là nơi KINGDOM ở trên cao tỏa sáng cùng SOOBIN, thì bên dưới, hàng ngàn người hâm mộ lại "phủ vàng" phố đi bộ bằng lightstick, bannerposter. Không khí cổ vũ náo nhiệt nhưng vẫn tinh tế, văn minh. Không chỉ giới hạn tại điểm cầu TP.HCM, KINGDOM ở khắp nơi cũng cùng nhau lan tỏa bằng cách chia sẻ hình ảnh, video về sự kiện kèm hashtag trên mạng xã hội, đúng với tinh thần "SOOBIN ở đâu, KINGDOM ở đó".

Trước thềm đại nhạc hội, FC cũng liên tục nhắn nhủ nhau giữ gìn sức khỏe, bảo vệ tư trang, cổ vũ văn minh, yêu thương nhau để cùng lan tỏa năng lượng tích cực trong đêm nhạc. Cộng đồng KINGDOM được yêu mến không chỉ bởi độ "chịu chi" mà còn bởi tinh thần đoàn kết, văn minh trong cách thể hiện tình yêu với thần tượng.

576083531-17911404981240639-5110384008501647948-n.jpg
Không khí cổ vũ náo nhiệt của các KINGDOM. Nguồn: @nhatt.hha, @rosie_love312

Trước màn ủng hộ rực rỡ này, không chỉ người qua đường mà cả fan của các nghệ sĩ khác tại Y-FEST cũng phải trầm trồ trước cách KINGDOM lan tỏa tình yêu thần tượng. Trước khi đêm nhạc diễn ra, SOOBIN cũng đã kịp check-in cùng món quà đặc biệt từ người hâm mộ cùng lời nhắn: "Ngày hôm nay còn bao nhiêu sức, tôi sẽ cống hiến hết dành cho tất cả mọi người".

554326036-1515173949775246-1378325012470221778-n.jpg
Y-FEST cũng là sân khấu đầu tiên SOOBIN sử dụng chiếc mic KINGDOM custom tặng riêng cho anh. Ảnh: Broadcast SOOBIN.
image.jpg
Vân Anh
#soobin #kingdom fc soobin #soobin y-fest #sự kiện có soobin #soobin và kingdom

