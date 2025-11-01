Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quốc Thiên khởi động concert cùng Jun Phạm, khách mời chính thức có những ai?

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Quốc Thiên và Jun Phạm vừa có 2 tiết mục song ca trong một đêm diễn thuộc khuôn khổ dự án concert SKYNote: The Reflection 2025, dự kiến tổ chức vào 22/11 tới.

Sau khi ra mắt MV Tự Dưng Thành Người Lạ, ca sĩ Quốc Thiên tiếp tục chuỗi hoạt động giới thiệu dự án live concert SKYNote: The Reflection 2025 với mini Live stage Road to SKYNote 2025.

Đây là chương trình biểu diễn trực tiếp ngoài trời mở cửa tự do, là bước khởi động chính thức trước khi concert diễn ra vào 22/11 tại TP.HCM.

cover-22.jpg

Sự kiện mới đây được tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage, công viên bờ sông Thủ Thiêm, với thời lượng 60 phút. Chương trình có quy mô giới hạn, được tổ chức như một buổi showcase - đảm bảo chất lượng thưởng thức và tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả.

Tại đây, nam ca sĩ trình diễn 10 ca khúc từ danh mục biểu diễn, gồm những bản hit quen thuộc đến sáng tác mới: SKYNote, Nơi Nào Có Em - Người Ta, Mong Manh Tình Về (song ca với Jun Phạm), Thương Em Hơn Chính Anh (song ca với Jun Phạm), Trái Đất Ôm Mặt Trời, Tự Dưng Thành Người Lạ, Chia Cách Bình Yên, Anh Đau Từ Lúc Em Đi, Ôm Em Được Không, Bighits House.

571186960-1394938222635391-3198931574125736919-n.jpg

Đáng chú ý, sự kết hợp ăn ý, đầy cảm xúc của Quốc Thiên và Jun Phạm trong đêm nhạc nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Quốc Thiên bày tỏ: "Dù lịch trình bận rộn và phải chạy show, Jun - khách mời đặc biệt nhất vẫn tranh thủ ghé qua Mini Livestage. Sự xuất hiện của Jun đã cùng Thiên khuấy động sân khấu thêm rực lửa, tràn đầy năng lượng cùng quý khán giả".

571106006-1394938225968724-5435530970271913738-n.jpg

Tín hiệu này khiến fan phấn khích, hy vọng bên cạnh 3 khách mời đã công bố là Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam, MONO thì "anh tài" Jun Phạm sẽ là "sít-rịt", mang đến những tiết mục đặc biệt. Khán giả cũng "thắp nến" có nhiều đêm nhạc riêng dành cho 2 giọng ca nội lực nhưng "chữa lành".

Sân khấu song ca Thương Em Hơn Chính Anh của Quốc Thiên và Jun Phạm được fan yêu thích.
552177191-17927302953103838-4728070992997434578-n-3630.jpg
Quốc Thiên công bố 3 nghệ sĩ Bùi Công Nam, Hồ Ngọc Hà, MONO sẽ góp mặt trong đêm concert diễn ra tại TP.HCM, dự kiến chào đón 10.000 khán giả.
1464.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Quốc Thiên #Jun Phạm #concert ngoài trời #SKYNote 2025 #TP.HCM #showcase #sự kiện âm nhạc

