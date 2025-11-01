Ninh Dương Lan Ngọc lên tiếng về tin đồn “thái độ” với Diệu Nhi tại Running Man

HHTO - Sau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc được cho là Lan Ngọc lạnh nhạt với Diệu Nhi tại Running Man Vietnam mùa 3, hai nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng làm rõ.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao đoạn video được lan truyền từ hậu trường Running Man Vietnam mùa 3. Trong clip, khoảnh khắc Diệu Nhi xuất hiện chào sân đã được camera ghi lại trọn vẹn, đồng thời bắt được biểu cảm của Lan Ngọc ở thời điểm đó.

Nữ diễn viên Cua Lại Vợ Bầu bị cho rằng có thái độ không chào đón khi giữ gương mặt lạnh, không nở nụ cười khi đồng nghiệp bước vào chương trình. Thậm chí, một số tài khoản mạng xã hội còn lan truyền tin đồn cho rằng Lan Ngọc “bằng mặt không bằng lòng” với Diệu Nhi vì có liên quan đến diễn viên Anh Tú Atus - ông xã của nữ diễn viên.

Khoảnh khắc này nhanh chóng gây tranh luận dữ dội, nhiều người cho rằng giữa hai Chị Đẹp có mâu thuẫn ngầm.

Giữa lúc tin đồn lan rộng, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ để lại bình luận ngay dưới bài đăng "gây bão" này. Không né tránh hay vòng vo, nữ diễn viên chọn cách đối diện thẳng thắn khi viết: “Tui không có mê chồng người ta nên bà yên tâm nha”, nhằm phủ nhận dứt khoát những đồn đoán sai sự thật. Thậm chí cô còn hài hước nhắn nhủ thêm: “Hoan hỉ đi chị em phụ nữ với nhau có gì mà kêu thái độ".

Phản hồi vừa thẳng thắn vừa duyên dáng của Lan Ngọc nhanh chóng thu hút khán giả. Nguồn: Tổng hợp TikTok.

Hiện đoạn video đã được chủ tài khoản gỡ khỏi kênh.

Không lâu sau động thái của người chị em, Diệu Nhi cũng đăng tải loạt khoảnh khắc thân thiết giữa cả hai trên trang broadcast cá nhân. Dù không nhắc trực tiếp đến ồn ào, song loạt ảnh như một lời khẳng định ngầm về tình chị em vẫn bền chặt, không hề có rạn nứt của cả hai.

Diệu Nhi ôn lại kỉ niệm bằng loạt khoảnh khắc cùng Lan Ngọc.

Đặc biệt ngay giữa thời điểm mạng xã hội dậy sóng, Lan Ngọc và Diệu Nhi vẫn thoải mái xuất hiện cùng nhau trong tiệc Halloween với hội bạn thân nhóm Chị Đẹp Đạp Gió gồm Khổng Tú Quỳnh, Trang Pháp,… Cả hai rạng rỡ, vui vẻ và liên tục tương tác, chứng minh mối quan hệ tốt đẹp ngoài đời thực.

Vừa qua, Lan Ngọc và Diệu Nhi còn có một bữa hẹn đi ăn đầy ấm cúng.

Nhiều fan cũng chỉ ra rằng trong tập ghi hình Running Man, Lan Ngọc vẫn thường xuyên đùa giỡn, tương tác thân mật với Diệu Nhi. Biểu cảm “căng thẳng” được lan truyền chỉ là khoảnh khắc bị cắt ghép thiếu ngữ cảnh, khiến người xem hiểu lầm.

Ở những phân đoạn khác, cả hai vẫn tương tác vui vẻ. Nguồn: @runningmanvnss3

Lan Ngọc và Diệu Nhi vốn là hai diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt, cùng sở hữu nét duyên riêng và khả năng “cân” cả phim ảnh lẫn gameshow. Từ Chị Đẹp Đạp Gió mùa 1 đến Running Man Vietnam mùa 3, bộ đôi luôn tạo nên những khoảnh khắc vui nhộn, mang lại năng lượng tích cực cho khán giả.

Hai diễn viên vốn thân thiết từ lâu.