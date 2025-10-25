Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Trấn Thành hé lộ lý do ngỏ lời mời Quang Trung tham gia Running Man mùa 3

Thiện Dư

HHTO - Trấn Thành đã đích thân đề xuất Running Man Vietnam mùa 3 chọn "anh trai" Quang Trung tham gia.

Sự trở lại của Running Man Vietnam mùa 3 đang tạo nên cơn sốt lớn, thông qua dàn cast "lầy lội" kết hợp hoàn hảo giữa gương mặt cũ và mới. Điểm nhấn bất ngờ nhất chính là sự tái xuất của Trấn Thành sau 6 năm vắng bóng, cùng với những cái tên "tân binh" tưởng chừng "không duyên" nhưng lại duyên dáng không tưởng.

Gần đây, Trấn Thành đã bất ngờ tiết lộ rằng chính anh là người đã ngỏ lời mời Quang Trung tham gia, cho thấy mối quan hệ anh em thân thiết nhiều năm của cả hai.

img-0972.jpg
img-0974.jpg
Trấn Thành đã đề xuất Quang Trung tham gia Running Man Vietnam mùa 3.

Trong một bài phỏng vấn, Trấn Thành đã bất ngờ tiết lộ bản thân chính là người đã đề xuất với ê-kíp Running Man Vietnam mùa 3, ngỏ lời mời Quang Trung tham gia. Ê-kíp khi ấy hỏi nam nghệ sĩ mong muốn có ai tham gia, và anh đã đưa ra một danh sách dài những cái tên phù hợp. May mắn thay, Quang Trung đã được chương trình chọn để trở thành một mẩu trong dàn cast chủ chốt.

Trấn Thành đề xuất Quang Trung với ekip Running Man Vietnam mùa 3. Nguồn: 8 Sài Gòn

Trấn Thành còn bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự thay đổi tích cực ở Quang Trung khi tham gia Running Man Vietnam mùa 3. Anh chia sẻ: "Tôi thấy là từ ngày vào Running Man, Trung như được là chính mình trở lại. Trung lanh lợi, được chơi, được vui vẻ và không phải suy nghĩ gì nhiều". Quang Trung lúc này tự nhận có lẽ do mình "đã già" nên mới có sự thay đổi ấy. Thế nhưng ngay lập tức, anh Xìn đã "mắng yêu" Quang Trung vì mới 31 tuổi mà đã "overthinking" như vậy.

img-0975.jpg
img-0976.jpg
Quang Trung là nhân tố hài duyên trong Running Man Vietnam mùa 3.

Mối quan hệ giữa Trấn Thành và Quang Trung vốn đã thân thiết từ lâu thông qua việc hợp tác trong các gameshow. Năm 2024, Quang Trung tham gia Anh Trai "Say Hi" có Trấn Thành giữ vai trò MC. Vai trò mới này giúp Quang Trung tự tin hơn trong các chương trình lớn và còn là nền tảng để Trấn Thành tự tin "mai mối" anh em vào Running Man Vietnam mùa 3, tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước gây sốt mạng xã hội.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Trấn Thành #Quang Trung #Running Man #Running Man Vietnam #running man vietnam mùa 3

Xem thêm

Cùng chuyên mục