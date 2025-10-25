Trấn Thành hé lộ lý do ngỏ lời mời Quang Trung tham gia Running Man mùa 3

Sự trở lại của Running Man Vietnam mùa 3 đang tạo nên cơn sốt lớn, thông qua dàn cast "lầy lội" kết hợp hoàn hảo giữa gương mặt cũ và mới. Điểm nhấn bất ngờ nhất chính là sự tái xuất của Trấn Thành sau 6 năm vắng bóng, cùng với những cái tên "tân binh" tưởng chừng "không duyên" nhưng lại duyên dáng không tưởng.

Gần đây, Trấn Thành đã bất ngờ tiết lộ rằng chính anh là người đã ngỏ lời mời Quang Trung tham gia, cho thấy mối quan hệ anh em thân thiết nhiều năm của cả hai.

Trấn Thành đã đề xuất Quang Trung tham gia Running Man Vietnam mùa 3.

Trong một bài phỏng vấn, Trấn Thành đã bất ngờ tiết lộ bản thân chính là người đã đề xuất với ê-kíp Running Man Vietnam mùa 3, ngỏ lời mời Quang Trung tham gia. Ê-kíp khi ấy hỏi nam nghệ sĩ mong muốn có ai tham gia, và anh đã đưa ra một danh sách dài những cái tên phù hợp. May mắn thay, Quang Trung đã được chương trình chọn để trở thành một mẩu trong dàn cast chủ chốt.

Trấn Thành đề xuất Quang Trung với ekip Running Man Vietnam mùa 3. Nguồn: 8 Sài Gòn

Trấn Thành còn bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự thay đổi tích cực ở Quang Trung khi tham gia Running Man Vietnam mùa 3. Anh chia sẻ: "Tôi thấy là từ ngày vào Running Man, Trung như được là chính mình trở lại. Trung lanh lợi, được chơi, được vui vẻ và không phải suy nghĩ gì nhiều". Quang Trung lúc này tự nhận có lẽ do mình "đã già" nên mới có sự thay đổi ấy. Thế nhưng ngay lập tức, anh Xìn đã "mắng yêu" Quang Trung vì mới 31 tuổi mà đã "overthinking" như vậy.

Quang Trung là nhân tố hài duyên trong Running Man Vietnam mùa 3.

Mối quan hệ giữa Trấn Thành và Quang Trung vốn đã thân thiết từ lâu thông qua việc hợp tác trong các gameshow. Năm 2024, Quang Trung tham gia Anh Trai "Say Hi" có Trấn Thành giữ vai trò MC. Vai trò mới này giúp Quang Trung tự tin hơn trong các chương trình lớn và còn là nền tảng để Trấn Thành tự tin "mai mối" anh em vào Running Man Vietnam mùa 3, tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước gây sốt mạng xã hội.