Sau màn hát "oét" Bang Bang, Hồ Ngọc Hà "phục thù" tại Chung kết Miss Cosmo 2025

Như Quỳnh - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - Sân khấu trình diễn "Bang Bang" của ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Tối 20/12, đêm Chung kết Miss Cosmo 2025 - Beauty Music Festival diễn ra tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp. Với kết quả "được lòng" khán giả khi chiếc vương miện được trao cho đại diện đến từ Mỹ - Yolina Lindquis/ Yolina, danh hiệu Á hậu thuộc về người đẹp Philippines Chelsea Fernandez. Trong khi đó, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh dừng chân tại Top 10.

603832823-925962849766466-5317112893529628970-n.jpg

Bên cạnh sân khấu trình diễn, khoe tài - sắc của dàn người đẹp, khán giả còn "quẩy" hết mình khi "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà mang đến tiết mục Bang Bang. Xuất hiện ngay trước phần thi trang phục dạ hội, Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm chú ý khi diện chiếc đầm trắng cắt xẻ sâu quyến rũ, có phần tay cách điệu nổi bật, sang trọng.

cover-18.jpg

Trên nền bản phối mới mang hơi hướng mạnh mẽ và thời thượng, nữ ca sĩ thể hiện chất giọng dày, khỏe và khả năng kiểm soát âm vực tốt. Dù biểu diễn tại sân khấu ngoài trời với quy mô hơn 20.000 khán giả, Hồ Ngọc Hà vẫn liên tục lên tông nội lực, thực hiện những đoạn "chạy nốt" mượt mà.

Hồ Ngọc Hà trình diễn Bang Bang tại Chung kết Miss Cosmo 2025. Nguồn clip: TikTok @hongocha2511

Ở khán đài, hàng ngàn khán giả liên tục reo hò theo giai điệu của Bang Bang, nhiều khán giả quốc tế xem qua livestream của cuộc thi cũng dành lời khen cho tiết mục cực "cháy" của giọng ca Cô Đơn Trên Sofa. Trên các nền tảng mạng xã hội, phần trình diễn của Hồ Ngọc Hà trở thành chủ đề được netizen thảo luận rôm rả. Bởi lẽ, cách đây không lâu, một đoạn clip 18 giây ghi lại sự cố nữ ca sĩ hát "oét" khi lên nốt cao "bang bang" viral mạnh mẽ, gây ra luồng ý kiến trái chiều. Song, trong lần trở lại này, netizen nhìn nhận nữ ca sĩ đã có màn "phục thù" thành công, mang đến một sân khấu mãn nhãn - mãn nhĩ.

1471.jpg
Như Quỳnh - Ảnh, clip: Tổng hợp
