Mỹ Tâm, Đức Phúc và dàn sao Việt hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Những ngày qua, tình hình mưa bão tại miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, đặc biệt là Quảng Nam, Huế, Quảng Trị và Đà Nẵng. Nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước khó khăn đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp, chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia.

Là người con của miền Trung, ca sĩ Mỹ Tâm đã ủng hộ 300 triệu đồng để hỗ trợ bà con tại Quảng Nam và Đà Nẵng. Nữ ca sĩ gửi lời nhắn xúc động: "Quảng Nam Đà Nẵng mình ơi, cố lên nhé! Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng bà con quê hương đang bị mưa lũ, cầu mong bình an đến với mọi người mọi nhà. Cầu mong". Trước đó, nữ ca sĩ cũng đã quyên góp 100 triệu đồng để hỗ trợ người dân khu vực Huế.

Mỹ Tâm quyên góp 400 triệu đồng cho đồng bào miền Trung.

Sau khi ủng hộ 1,3 tỉ đồng để giúp đồng bào khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 10 - Bualoi. Ca sĩ Hà Anh Tuấn tiếp tục đồng hành cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ủng hộ 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ người dân tại Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng vượt qua khó khăn. Nam ca sĩ chia sẻ mong muốn góp phần giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Hà Anh Tuấn nhận về nhiều lời khen vì tấm lòng nhân ái.

Hòa Minzy hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ với 100 triệu đồng. Đức Phúc ủng hộ 200 triệu đồng kèm lời nhắn gửi: "Cầu mong bà con bình an, sớm ổn định lại cuộc sống và vượt qua được thời điểm khó khăn này".

Đức Phúc và Hòa Minzy tiếp tục ủng hộ bà con vùng bão vượt qua thiên tai.

Nhiều nghệ sĩ trẻ cũng nhanh chóng chung tay góp sức. RHYDER gửi 100 triệu đồng tới đồng bào vùng bão và quyết định tạm hoãn việc phát hành phiên bản đặc biệt của album đầu tay TRAP để hướng sự quan tâm của công chúng về tình hình bão lũ.

Giọng ca Hào Quang chia sẻ: "Mong rằng tất cả mọi người sẽ giữ an toàn, đồng lòng và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này".

“Em xinh” Lamoon cũng thông báo trích 10% lợi nhuận từ việc bán album vật lý để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Cô nhắn nhủ: "Mong mọi người giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Cầu chúc mọi điều bình an sẽ sớm trở lại với tất cả".

Lamoon gửi tặng 70 triệu đồng cho đồng bào miền Trung.

25 Anh Tài từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng thể hiện tấm lòng sẻ chia bằng cách tham gia biểu diễn tại đêm nhạc gây quỹ Tôi! Người Việt Nam. Tính đến thời điểm kết thúc đêm diễn, tài khoản quyên góp của chương trình đã nhận về hơn 1,2 tỷ đồng từ tấm lòng của mọi người. Con số chính thức sẽ sớm được ban tổ chức công bố và gửi đến người dân vùng bão lũ.

Dàn Anh Tài quy tụ tại đêm nhạc gây quỹ Tôi! Người Việt Nam.

Do không thể tham gia đêm nhạc gây quỹ cùng các Anh Tài, ST Sơn Thạch đã gửi riêng 100 triệu đồng tới đồng bào vùng lũ.

Trong thời điểm người dân đang gồng mình trước thiên tai, sự chung sức của giới nghệ sĩ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, giúp lan tỏa năng lượng tích cực và thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của người dân Việt Nam.