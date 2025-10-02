Trấn Thành, Trường Giang và dàn sao Việt quyên góp giúp đồng bào vùng bão Bualoi

HHTO - Sau loạt thiệt hại nặng nề do bão Bualoi, nhiều nghệ sĩ Việt như Trấn Thành, Trường Giang, Mỹ Tâm… đã quyên góp hàng trăm triệu đồng, chung tay hỗ trợ người dân vùng bão vượt qua khó khăn.

Trường Giang cũng đóng góp 300 triệu đồng, kèm lời nhắn: “Chung tay cùng bà con, mong mọi người bình an nhé. Cảm ơn bà con Tuyên Quang đã hỗ trợ trong mấy ngày quay vừa rồi dù mưa bão liên miên”.

Ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 500 triệu đồng với lời động viên: “Bằng tất cả tấm lòng, Tâm xin được chung tay chia sẻ cùng quê hương và cầu mong bà con đang chịu bão lũ sẽ vượt qua được những mất mát, sớm có cuộc sống bình yên ổn định. Cầu mong!”.

Bão số 10 Bualoi cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây vô số thiệt hại ở nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung. Tối 1/10, Trấn Thành đã gửi 500 triệu đồng cho người dân vùng bão.

"Xin cho vợ chồng Trấn Thành - Hari Won được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ! Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé! Chúng ta mỗi người 1 ít thôi, nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều ạ! Vì miền Trung thương yêu!" - nam MC nhắn nhủ.

Vợ chồng MC Trấn Thành - Hari Won quyên góp 500 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng bão Bualoi.

Trường Giang, Mỹ Tâm và dàn nghệ sĩ Việt hướng về đồng bào miền Bắc, miền Trung.

Đức Phúc quyên góp 1 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Hoà Minzy đóng góp 300 triệu đồng, còn ERIK gửi 100 triệu đồng để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đức Phúc gửi 1 tỷ đồng giúp đỡ cho người dân vùng bão.

"Em xinh" Phương Mỹ Chi gửi một khoản để chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão.

Nữ ca sĩ trải lòng: "3 hôm trước mình có đi chuyến bay delay tận 4 tiếng, lần đầu tiên trong cuộc đời mình phải di chuyển ra khỏi tàu bay dù đã ổn định chỗ ngồi rồi và nằm ngồi vật vờ ở ngoài băng ghế chờ. Nhưng khi nghe lí do thì mình thấy việc mình chờ đợi mệt mỏi không là gì nữa. Vì đang bão to nên sân bay Đà Nẵng đang đóng và không thể hạ máy bay… Chỉ mong bão sớm qua cho người dân bớt khổ… ngàn tình yêu hướng về khúc ruột miền Trung".

Bên cạnh đó, Bích Phương cũng chia sẻ mong muốn được "đóng góp một chút tấm lòng" đến đồng bào đang hứng chịu thiệt hại do bão số 10 gây ra.