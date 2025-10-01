Phim điện ảnh "Mưa Đỏ" đại diện Việt Nam tranh giải Oscars lần thứ 98, khán giả nói gì?

HHTO - Thông tin phim có doanh thu cao nhất Việt Nam từ trước đến nay - "Mưa Đỏ" - đại diện điện ảnh Việt Nam tranh giải tại Oscars 2026 nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả.

Ngày 30/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố chọn phim điện ảnh Mưa Đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscars lần thứ 98 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức.



Trước đó, từng có nhiều bộ phim Việt được đại diện Việt Nam tranh giải ở Oscars - tại hạng mục Phim truyện quốc tế như Mùi Đu Đủ Xanh (đạo diễn Trần Anh Hùng), Áo Lụa Hà Đông (đạo diễn Lưu Huỳnh), Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (đạo diễn Victor Vũ), Bố Già (đạo diễn Trấn Thành), Hai Phượng (đạo diễn Lê Văn Kiệt).

Mưa Đỏ đại diện điện ảnh Việt Nam ở vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscars 2026.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự chú ý đông đảo từ netizen. Nhiều người thể hiện sự vui mừng trước quyết định này. Ra rạp từ 22 tháng 8 năm 2025 - nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, Mưa Đỏ nhanh chóng chinh phục người xem bởi độ đầu tư công phu, bối cảnh hoành tráng và những đại cảnh chiến đấu chân thực, xúc động.

Mưa Đỏ là dự án điện ảnh lịch sử - chiến tranh do NSƯT Đặng Thái Huyền thực hiện, chuyển thể từ kịch bản/tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai. Tác phẩm lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ghi dấu một trong những trận đánh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phim có sự góp mặt của những tên tuổi trẻ như Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Đình Khang, Steven Nguyễn,... cùng dàn diễn viên gạo cội như NSND Trần Lực, Đinh Thúy Hà, Thân Thúy Hà,…

Bộ phim từng tạo nên "cơn sốt" phòng vé khi vượt qua Mai (đạo diễn Trấn Thành) và trở thành phim điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền rời rạp với doanh thu khủng - 713,8 tỷ đồng.

Doanh thu kỷ lục của Mưa Đỏ. Nguồn ảnh: Box Office Vietnam.