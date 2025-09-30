Dàn Sao Việt hoãn lịch ra mắt sản phẩm riêng, đồng lòng hướng về vùng bão

HHTO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi) đang gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc, nhiều nghệ sĩ Việt đã đồng loạt quyết định tạm hoãn lịch trình phát hành sản phẩm âm nhạc để bày tỏ sự sẻ chia cùng đồng bào vùng bão.

Làng nhạc Việt đang bước vào thời điểm sôi động với nhiều dự án âm nhạc được kỳ vọng sẽ ra mắt. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 (bão Bualoi), nhiều nghệ sĩ đã lựa chọn tạm hoãn lịch trình, nhường sự quan tâm của công chúng cho tình hình thiên tai và bà con vùng bão.

Loạt dự án âm nhạc đang được mong chờ ra mắt vào cuối tháng 9/2025.

Mới đây, “em xinh” Bích Phương vừa thông báo dời lịch phát hành MV Thương (dự kiến ra mắt vào đúng ngày sinh nhật - 30/9). Nữ ca sĩ cho biết cô muốn khán giả tập trung cập nhật các thông tin cần thiết để tránh bão, đồng thời gửi lời xin lỗi vì lỡ hẹn và cầu chúc bình an đến những người đang chịu ảnh hưởng.

Bích Phương dời lịch ra mắt MV Thương, mong muốn khán giả tập trung cập nhật thông tin cần thiết trong thời gian bão.

Ban nhạc Chillies cũng cho biết sẽ lùi ngày ra mắt MV GOLD. Trong khi bản audio vẫn xuất hiện trên các nền tảng nhạc số theo đúng kế hoạch do khâu phát hành khó thay đổi, phần hình ảnh sẽ được dời lại nhằm hướng sự chú ý của khán giả về tình hình bão lũ. Chillies gửi kèm lời nhắn: “Mong các bạn thông cảm và xin gửi lời cầu chúc bình an đến tất cả mọi người”.

Chillies ghi điểm với khán giả bởi sự tinh tế trong giai đoạn khó khăn.

Vốn được dự kiến công chiếu vào ngày 30/9, MV Bao Lâu Rồi Em mà các WEANIE (FC của WEAN) mong chờ cũng được dời sang thời điểm thích hợp để cùng hướng về người dân vùng bão. Nam rapper nhắn nhủ: “Cơn bão Bualoi đang đổ bộ gây thiệt hại nghiêm trọng, mọi người hãy giữ an toàn, hạn chế ra đường. WEAN mong khán giả thông cảm và cầu chúc bình an đến bà con vùng tâm bão”.

"Anh trai" WEAN dặn dò người hâm mộ giữ an toàn, hạn chế ra đường mùa bão.

Không chỉ dời lịch họp báo và ra mắt E.P Xinh Sao Phải Khóc, “chị đẹp” Phạm Quỳnh Anh còn lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng việc quyên góp hỗ trợ những người dân đang phải gồng mình chống chọi với thiên tai. Việc tạm hoãn sự kiện là một cách để nữ ca sĩ thể hiện sự cảm thông với những nỗi đau mất mát của đồng bào vùng bão.

Phạm Quỳnh Anh huỷ họp báo, quyên góp 50 triệu cho đồng bào vùng bão.

Đan Trường thông báo dời thời gian ra mắt MV Có Ai Ép Ta Yêu Họ Đâu, cho biết sẽ trích 1 phần doanh thu để quyên góp cho bà con ở nơi bị ảnh hưởng của bão.

Động thái của các nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự đồng tình và cảm thông từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng việc tạm hoãn sản phẩm không chỉ thể hiện sự nhân văn mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của người làm nghệ thuật. Một số bình luận còn nhấn mạnh rằng chính sự sẻ chia và lời chúc bình an từ các nghệ sĩ là một “món quà tinh thần” ý nghĩa, giúp cộng đồng thêm ấm lòng trong giai đoạn khó khăn này.