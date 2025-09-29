2 Ngày 1 Đêm tập 82: Trường Giang "nổi đóa" vì HIEUTHUHAI bị Cris Phan "tấn công"

HHTO - Trong tập 82 "2 Ngày 1 Đêm", trước sự cản phá từ đội bạn, "anh cả" Trường Giang đã bất chấp luôn việc thua cuộc để quay lại dí hai "vua trò chơi" Cris Phan và Ngô Kiến Huy.

Kiều Minh Tuấn sợ tím mặt, RHYDER chuẩn nông dân

Sau màn thi đấu xếp màu gạch, đội giành được suất ngủ chăn ấm nệm êm là đội Ba Lá (Ngô Kiến Huy, Dương Lâm, Cris Phan, Lâm Hùng). Điều này đồng nghĩa với việc đội Kèo Nèo gồm Trường Giang, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn và RHYDER sẽ là những người ngủ khổ đầu tiên của mùa 4.

Đi kèm với việc ngủ khổ, các thành viên đội thua còn phải thực hiện thêm một thử thách khác vào buổi sáng: Dọn chuồng và cho heo rừng ăn. Ngay khi bắt đầu, cả đội đã nhăn mặt bởi mùi hương của khu vực này. Kiều Minh Tuấn vừa tím cả mặt vừa muốn “ọe”. Cộng với màn “ọe” mồi của Trường Giang, HIEUTHUHAI và RHYDER cũng dần "oải cả chưởng".

HIEUTHUHAI tìm cách vừa nín thở vừa làm, sau đó lại thở mạnh ra một hơi để tránh “mùi hương” của chuồng heo. Nguồn ảnh: BTC.

Mặc dù đối diện với mùi hương không mấy dễ chịu, "anh trai" RHYDER vẫn cố gắng hoàn thành thử thách quét sân, dọn chuồng. Sau khi đã thu dọn xong, nam ca sĩ thuần thục đẩy xe rùa những vật liệu cần được di chuyển đi. Nhiều khán giả khẳng định, phong thái của RHYDER khá "ra dáng" của một anh nông dân chất phát.

Trường Giang "nổi đoá" vì HIEUTHUHAI bị tấn công

Trong tập 82 2 Ngày 1 Đêm, các thành viên thực hiện thử thách Chuyền Gạch. Hai thành viên của mỗi đội vừa chạy xe điện, vừa giữ được gạch trên đầu cũng như giữ thăng bằng của những quả bóng bàn. Cùng lúc này, đội đối thủ sẽ được cản phá bằng súng nước.

Lượt chơi của đội HIEUTHUHAI và Trường Giang đã bị đội đối thủ cản phá không ít. Chiến thuật của Ngô Kiến Huy và Cris Phan là thay vì bắn súng nước vào cả hai người, sẽ tập trung tấn công HIEUTHUHAI. "Bé út" vì bị hai anh trấn nước liên tục và áp sát nên không còn thấy đường và khó giữ được thăng bằng.

Khi thấy HIEUTHUHAI bị bắn súng nước, Trường Giang “nổi đóa” - bất chấp luôn việc thua cuộc - quyết định quay lại dí Cris Phan và Ngô Kiến Huy. Đến lượt đội Ba Lá, Dương Lâm bị "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn "hành hạ".

Đội Dương Lâm toàn thắng

Ở trò chơi cuối cùng, Kiều Minh Tuấn quyết định làm thủ thành để cản phá đối thủ bắn được bóng vào bức tường gạch. Thủ thành phải ra sức hoạt động, nhảy múa để cản trở cho bằng được đối phương không bắn được bóng vào phía gạch.

Tuy nhiên, cũng chính vì màn “ra dẻ" này mà Kiều Minh Tuấn nhận cái kết “đắng”. Khi khách mời Lâm Hùng đang dùng hết sức lực để kéo quả bóng bắn về phía bia gạch thì cũng đúng lúc "chú Sáu" nhảy sang hướng bóng bay về. Do đó, bóng lại lao thẳng vào mặt của nam diễn viên.

Chung cuộc, đội giành chiến thắng ở chặng Vĩnh Long là đội Ba Lá. Xuyên suốt hành trình, đội Dương Lâm còn thắng thuyết phục ở nhiều thử thách khác. Đội Kèo Nèo tuy có kém may mắn hơn nhưng cũng "chiến hết mình", tạo nên phần mở màn "trộm vía" cho mùa 4 2 Ngày 1 Đêm.