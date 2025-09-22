2 Ngày 1 Đêm: HIEUTHUHAI lên trình "ăn gian", không ngại va chạm Dương Lâm

HHTO - Tập đầu tiên của 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 đã chính thức lên sóng với những trò chơi, thử thách đầy bất ngờ và cả phần giao lưu vô cùng hoành tráng đã để lại những khoảnh khắc khó quên cho dàn cast lẫn các fan.

Chặng đầu tiên mang tên Những Viên Gạch Mới, chi tiết này cũng được mang vào trò chơi lựa chọn ai sẽ là thành viên đeo “linh vật” Gien-Nỳ. Nếu như ở một số chặng, dàn cast sẽ được thưởng thức ly nước nhân phẩm để biết được “số phận” thì ở tập này, việc đó được lựa chọn thông qua màn chặt gạch.

Sau màn chia đội rộn ràng, đội hình của chặng đầu tiên mùa 4 chính thức lộ diện. “Mẹ già” Trường Giang, em út HIEUTHUHAI và chú sáu Kiều Minh Tuấn được lập thành một đội. Ngoài ra, đội hình này cũng chào đón khách mời RHYDER về team. Các thành viên đội còn lại bao gồm "Thu Diễm" Lê Dương Bảo Lâm và 2 Vua Trò Chơi Cris Phan, Ngô Kiến Huy. Họ cũng đã “chiêu mộ” được khách mời Lâm Hùng để lập đội chiến “tới bến”.

Trong trò chơi liên hoàn đấu đối kháng dưới nước, hai đội chia thành 3 trạm để đưa bóng về đích. Ở trạm đầu tiên, màn “battle” của Dương Lâm và HIEUTHUHAI đã khiến dân tình không khỏi cười nghiêng ngả.

Trong khi Thu Diễm tạo miếng bằng cách quấn nilon quanh mặt thì út Hiếu cũng bắt đầu tung chiêu cản phá đàn anh. Khi thấy Dương Lâm leo lên cầu để hái những quả bóng xuống, út Hiếu đã dùng chiêu “độc” là kéo quần đối thủ để làm chậm lại tốc độ chơi game. Nam rapper cũng băng vội qua cây cầu khỉ, dù theo luật là bị té nước là phải xuất phát lại từ đầu nhưng HIEUTHUHAI bất chấp nhảy qua bờ để khỏi phải đi lại.

Dương Lâm cũng không để cho đối thủ thực hiện một cách suôn sẻ. Anh hết ôm cứng người HIEUTHUHAI không cho em út đi, cho đến lắc lư dốc ngược cây cầu khỉ để cho em út té hẳn xuống nước...

Còn phía bên 2 trạm còn lại cũng không mấy “yên ổn”. Nếu như trạm giữa Cris Phan tìm cách phá bóng của Kiều Minh Tuấn, thì ở trạm cuối Ngô Kiến Huy cũng sẵn sàng nhấn nước “mẹ già” Trường Giang để cản phá đối thủ. Tuy nhiên, với sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh lẹ, đội Trường Giang đã xuất sắc giành chiến thắng.

Tập 81 còn mang đến khoảnh khắc đặc biệt đó chính là buổi giao lưu của 2 Ngày 1 Đêm với khán giả tại Vĩnh Long. Trong số đó, trò chơi nhặt bóng đi trên thảm gai khiến khán giả rất thích thú vì những biểu cảm thú vị của dàn cast và khách mời. Ở trò chơi này cả 2 đội đều được lựa chọn những khán giả bên dưới để cùng kết nối hoàn thành thử thách. Ngay khi vừa đặt chân lên thảm gai, những tiếng la thất thanh, những gương mặt biểu cảm khó tưởng đã lộ trên gương mặt dàn cast.

Đội Kiều Minh Tuấn - HIEUTHUHAI - RHYDER lại có phần chậm nhịp khi đi trên thảm gai so với đội đối thủ. Vì thế, cả 3 thành viên lẫn các khán giả chung đội đều phải chọn ly nước nhân phẩm để uống. Thêm một chi tiết ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng thú vị nữa chính là trong khi tất cả các bạn khán giả đều chọn được ly nước bình thường thì cả Kiều Minh Tuấn - HIEUTHUHAI - RHYDER đều dính phải ly nước “síc-rịt” đã được pha với… nước mắm khiến cả 3 anh em một pha hú hồn. Phần giao lưu đầy nhộn nhịp này cũng đã khép lại tập 81 của chặng Vĩnh Long với những tiếng cười không ngừng nghỉ.