Lộ diện khách mời nữ tham gia 2 Ngày 1 Đêm, fan liền gọi tên hai Em xinh này

Thiện Dư

HHTO - Sự xuất hiện của hai khách mời nữ bí ẩn trên trường quay 2 Ngày 1 Đêm khiến cư dân mạng chú ý.

Hiện tại, 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 đang trong quá trình ghi hình, thu hút sự chú ý của khán giả cả nước. Dàn nghệ sĩ như Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, HIEUTHUHAI... tiếp tục đi đến các địa điểm thắng cảnh trên khắp mọi miền đất nước để ghi hình, sẵn tiện quảng bá văn hóa, con người Việt Nam. Gần đây, đoàn 2 Ngày 1 Đêm đến Bắc Ninh ghi hình, và nhanh chóng được khán giả vây quanh săn đón.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh dàn nghệ sĩ chính của chương trình, danh tính các khách mời bí ẩn (được cho là nữ) đang khiến mạng xã hội xôn xao.

Khách mời nữ lấp ló trên trường quay 2 Ngày 1 Đêm. Nguồn: Đền Thờ Lý Thường Kiệt

Trong một số ảnh hậu trường do khán giả chia sẻ (đã được che kín mặt), có 2-3 khách mời nữ sẽ góp mặt trong 2 Ngày 1 Đêm điểm quay Bắc Ninh này. Tuy rằng không biết họ là ai nhưng khán giả đã lập tức có những phỏng đoán, mong đợi của riêng mình.

asasda.jpg

Một số ý kiến hy vọng dàn khách mời sẽ có những Em xinh tham gia. Những cái tên như Lamoon, Ánh Sáng Aza... được đề cập đến dựa vào suy đoán về tóc, móng tay. Mặc dù vậy, phần đông khán giả vẫn đang kêu gọi không tiết lộ danh tính khách mời để đảm bảo việc bảo mật thông tin cho chương trình.

6226344326313658642.jpg
Hình ảnh khách mời nữ của 2 Ngày 1 Đêm. Nguồn: @_chideng_
6226344326313658639.jpg
Có thể sẽ có 3 khách mời nữ ở chặng này. Nguồn: Đền Thờ Lý Thường Kiệt
6226344326313658640.jpg
Cư dân mạng háo hức chờ đợi chương trình lên sóng.
543415434-745457064971886-671458568752549592-n.jpg
Ánh Sáng Aza và Lamoon được nhiều cư dân mạng gọi tên.

Hiện tại, 2 Ngày 1 Đêm đang tất bật ghi hình để chuẩn bị lên sóng tập đầu tiên vào ngày 21/9 tới. Trải qua 4 mùa chính, 2 Ngày 1 Đêm đã trở thành một trong những chương trình "quốc dân" với khán giả, mang đến nhiều tiếng cười nhưng không kém phần ý nghĩa. Đây cũng là cột mốc đưa tên tuổi HIEUTHUHAI đến gần hơn với người xem, giúp anh định hình sự nghiệp như hiện tại.

Vì lẽ đó, 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 hứa hẹn tiếp tục tạo nên "cơn sốt", sẽ là một trong những đối thủ lớn trong cuối năm nay với Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm cũng bất ngờ xuất hiện trong tập đầu tiên của mùa 2 Anh Trai "Say Hi", qua đó cho thấy "Thu Dĩm" sẽ lại là cái tên khuấy động màn ảnh nhỏ lẫn mạng xã hội trong thời gian tới.

519585396-1263268368498015-55157.jpg
535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#2 Ngày 1 Đêm #2 Ngày 1 Đêm mùa 4 #Lamoon #Ánh Sáng Aza #HIEUTHUHAI #Lê Dương Bảo Lâm #Trường Giang #Cris Phan #Ngô Kiến Huy

