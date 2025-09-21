“Đại chiến” battle rap mùa 2: Phúc Du “mỏ hỗn”, dàn Anh Trai quyết chơi tới bến

Sau thành công từ màn giao lưu bằng rap ấn tượng giữa hai liên quân từ mùa 1, Anh Trai “Say Hi” 2025 quyết định đưa battle rap non-beat vào phần thi chính thức để cộng thêm điểm cho đội chiến thắng. Đây là phần đấu được mong chờ không chỉ bởi khán giả mà còn chính các Anh Trai, đặc biệt là những cái tên xuất thân từ sàn đấu underground như Robber, Mason Nguyễn, TEZ, Phúc Du.

Với hai chủ đề “Ai Đẹp Nhất” và “Anh Sợ”, hai liên quân mang đến những trận battle rap đầy ấn tượng.

“Anh Trai” Phúc Du mở màn cho chuỗi “rap không phanh” của đội BigDaddy. Sau khi khởi động nhẹ nhàng với flow đi vần mượt mà để "flex" nhan sắc của toàn liên quân, Phúc Du nhanh chóng tăng mức “sát thương” khi đối đáp đội đối thủ: “Liên quân 1 mới là main event, các fen (bạn) đừng cố chen vào như là quảng cáo/ Ở đây có một, hai à mười lăm ông TEZ thì tất cả đều không có khả năng phản pháo”.

Câu rap của giọng ca Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì nhanh chóng viral vì đề cập đến “em xinh” Pháo Northside - “tình cũ” của TEZ. Ngay sau đó, Phúc Du liền bị chính chủ nhắc thẳng tên trên mạng xã hội khiến netizen cười ngất.

Phúc Du thừa nhận “mất trí nhớ” sau khi bị Pháo và TEZ tag thẳng tên trên Facebook.

Không chỉ Phúc Du, Robber và Mason Nguyễn “máu chiến” mà bộ ba huấn luyện viên Rap Việt B Ray - Karik - BigDaddy cũng ra sân với những câu rap khiến cả trường quay trầm trồ. Ngô Kiến Huy bất ngờ trở thành “nguyên liệu bất đắc dĩ” cho màn đấu rap của hai liên quân, quyết tâm phục thù với câu đối “Một hit của anh bằng 10 hit của em”.

"Anh trai" Ngô Kiến Huy cười bất lực khi trở thành "nguyên liệu bất đắc dĩ".

Jaysonlei khiến khán giả bất ngờ với đủ bộ kỹ năng từ hát, nhảy đến battle rap.

Trong không khí đấu rap căng thẳng của hai đội, Cody Nam Võ thể hiện khả năng “tấu hài” khi tiết lộ quá khứ trượt bằng lái chín lần của “anh trai” Phạm Đình Thái Ngân. “Em út” Đỗ Nam Sơn kết thúc trận battle rap một cách hài hước khi “khịa” đối thủ mà vô tình trúng chính liên quân trưởng của đội mình.

Cody Nam Võ khiến đồng đội nhầm thành "gián điệp" với màn đối rap "phản lưới nhà".

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về liên quân 1 do BigDaddy làm đội trưởng. Tuy vậy, các Anh Trai vẫn quyết tâm “chơi tới bến” và chưa có dấu hiệu muốn kết thúc. Trên trang Facebook cá nhân, giám đốc âm nhạc JustaTee hài hước lên bài đề xuất tách thành chương trình Battle No Beat Say Hi để các Anh Trai rap cho đã. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đồng tình với ý kiến của JustaTee, rủ nhau “manifest” phần battle rap sẽ có tại concert Anh Trai “Say Hi” mùa 2.