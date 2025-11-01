Anh Trai Say Hi: Karik bị đứt dây chằng, CONGB là đội trưởng "khổ nhất thế giới”

HHTO - Trailer tập 7 của Anh Trai "Say Hi" hé lộ những chia sẻ cảm xúc của dàn Anh Trai về màn trình diễn trong Live stage 3, với diện mạo mới và mang đến những sắc thái âm nhạc đa dạng, từ học đường trong sáng đến lãng mạn, mạnh mẽ và bứt phá.

Mang đến không khí bùng nổ và tinh thần trẻ trung, team Anh Trai CONGB mở màn phần giới thiệu với năng lượng đầy dí dỏm: “Chúng mình là team CONGB, và hơn hết còn là một công ty”. Khi Anh Trai Thái Ngân đùa rằng đây là “công ty hạng bét”, Anh Trai Negav lập tức phản ứng nhanh: “Bét gì, Best 5” khiến cả trường quay bật cười.

Nói về sự chuẩn bị cho tiết mục, Anh Trai Negav chia sẻ lần trở lại này anh đặt mục tiêu phải nâng cấp khả năng vũ đạo: “Không chỉ tập nhảy, mà còn tập đến tận 12 giờ đêm”. MC Trấn Thành bày tỏ sự ấn tượng khi thấy Anh Trai B Ray thể hiện hình ảnh mới mẻ, không chỉ rap mà còn hát và trình diễn nhiều hơn trước.

Nam rapper cũng gửi lời cảm ơn đến đội trưởng CONGB - người dù nhỏ tuổi nhưng luôn hết mình và là “đội trưởng khổ nhất thế giới”.

Em Xinh Mỹ Mỹ hé lộ thêm: “Ngay khi em vừa vào team, CONGB nhắn tin bảo "em sẽ vắt kiệt sức chị". Mỗi lần gửi demo, CONGB đều nhắc chị đừng đi chơi nữa, về thu cho em”. Lời kể của cô khiến cả phim trường bật cười, MC Trấn Thành khẳng định: “Chắc kiếp trước CONGB là đồng hồ báo thức”.

Trong khi đó, đội trưởng Phúc Du bật mí Em Đã Chờ Anh Bao Lâu của team anh sẽ là ca khúc kể về hành trình chữa lành và phần dựng được lấy cảm hứng từ nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản: nơi những chiếc bát gốm vỡ được hàn gắn bằng vàng để biến khiếm khuyết thành điều đặc biệt.

Team Anh Trai Ngô Kiến Huy cùng khách mời ca sĩ Min mang đến không khí vui tươi với ca khúc Hơn Là Bạn. Khi MC Trấn Thành hỏi lý do đến nay Min mới góp mặt trong "Say Hi", nữ ca sĩ chia sẻ “mọi thứ là cái duyên, trúng là trúng, dính là dính luôn”.

Bên cạnh đó, Anh Trai Karik tiết lộ anh chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự “lớn”, và sân khấu này giúp anh sống đúng với bản thân hơn. Anh Trai Ngô Kiến Huy xúc động cho biết nam rapper vẫn kiên trì tập luyện dù bị đứt dây chằng.

Team Anh Trai Dillan Hoàng Phan với ca khúc Make Up đánh dấu lần đầu tiên nam idol đảm nhận vai trò đội trưởng. Nam ca sĩ chia sẻ bản thân vừa hồi hộp vừa háo hức, đồng thời khẳng định đây sẽ là sân khấu đặc biệt và đầy cảm xúc. Khách mời “công chúa bong bóng” Bảo Thy cho biết đã 3 đến 5 năm rồi cô mới có lại cảm giác “sung, rần rần và máu lửa” khi đứng trên sân khấu.

Nữ ca sĩ kể rằng ban đầu không quen biết các thành viên trong đội, nhưng qua thời gian luyện tập, cô nhận ra đây là “định mệnh và lựa chọn cực kỳ xuất sắc”. Anh Trai Dillan Hoàng Phan cũng bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng mọi người để tạo nên một sản phẩm âm nhạc mà anh cho là rất tuyệt vời.