Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Sao nữ duy nhất tham gia trọn vũ trụ "Say Hi", Em xinh - Anh trai đều "cân tất"

Thiện Dư

HHTO - Trở thành khách mời nữ của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, sao nữ này đã tham gia hết tất cả các chương trình của vũ trụ "Say Hi".

Trong tập 5 vừa qua, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã chính thức công bố dàn khách mời nữ đặc biệt để kết hợp cùng các Anh trai trong Live stage 3. Những cái tên xuất hiện gồm Bảo Thy, MIN, Lamoon, 52Hz, Mỹ Mỹ và Orange, trong đó sự trở lại của "Mộng Cam" còn chính thức thiết lập một "kỷ lục" mà không nghệ sĩ nữ nào có được.

570410222-1408610694268719-3611396330456539513-n.jpg
Orange (hay Anh trai Moca) xuất hiện trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Bằng việc tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Orange đã trở thành nữ nghệ sĩ duy nhất từng tham gia tất cả các chương trình thuộc vũ trụ "Say Hi". Trước đó, cô đã tỏa sáng tại Em Xinh "Say Hi" và lọt thẳng vào vòng Chung kết và nhóm Best 5, đồng thời từng góp mặt với vai trò khách mời tại Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên, với phần trình diễn ca khúc Ngáo Ngơ cùng HIEUTHUHAI, JSOL, ERIK và Anh Tú Atus.

image.jpg
495022823-18502847305062205-7042319469641991700-n.jpg
Orange cũng tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 1 và Em Xinh "Say Hi"

Không dừng lại ở đó, Orange còn nổi tiếng với "vía" chơi gameshow đỉnh cao, khi liên tục chinh phục các cuộc thi lớn như Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 (giành giải Á quân với mascot Ong Bây Bi), hay Our Song - Bài Hát Của Chúng Ta cũng đạt vị trí Á quân.

orange-5142-1702818795-7709-1702.jpg
orangetieng-gio-xon-xao-17332171.jpg
Orange là nghệ sĩ có "vía" thi gameshow, đều lọt vào Chung kết và giành hạng cao.

Sinh năm 1997, Orange (tên thật Khương Hoàn Mỹ) là minh chứng sống cho hành trình từ những bước đi chập chững đến đỉnh cao rực rỡ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không theo nghệ thuật, Orange từng là học sinh chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, sau đó theo học khoa Ngữ văn Anh tại Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Tuy nhiên, đam mê âm nhạc đã kéo cô rời xa giảng đường để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

75485297-khuonghoanmy2-151552149.jpg
Orange theo đuổi đam mê âm nhạc.

Hành trình của cô bắt đầu từ năm 2014 khi cô tham gia chương trình X Factor Việt Nam nhưng phải dừng chân khá sớm. Không nản lòng, Orange tiếp tục rèn luyện, sau đó chính thức toả sáng vào năm 2018 khi cô ra mắt với ca khúc Người Lạ Ơi hợp tác cùng rapper Karik.

orange-hat-live-tieng-anh-gnym.jpg
Người Lạ Ơi giúp Orange nổi tiếng.

Orange tiếp tục chuỗi thành công của mình với các sản phẩm như Tình Nhân Ơi, Chân Ái, Khi Em Lớn... Bên cạnh những hit "triệu view", sự nghiệp của Orange còn có nhiều giải thưởng danh giá, như danh hiệu Ca sĩ mới xuất sắc nhất tại Làn Sóng Xanh, đồng thời trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận Best New Asian Artist tại MAMA.

orange-15444554109981648356834-c.jpg
Orange đạt giải MAMA.

Thế nhưng nhờ tham gia Em Xinh "Say Hi", Orange mới chứng minh được sự toàn năng của mình. Bên cạnh giọng hát, cô còn gây ấn tượng bởi vũ đạo lẫn khả năng rap. Trong đó, phần thi dance battle của cô từng gây sốt, được nhiều cư dân mạng diễn lại trên mạng xã hội.

giong-ca-8-5-ielts-cua-em-xinh-s.jpg
Orange toả sáng trong Em Xinh "Say Hi".
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Em Xinh "Say Hi" #Orange #Ngáo Ngơ

