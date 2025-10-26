Anh Trai Say Hi: Robber tự tay xử lý rắc rối, FC CONGB lên tiếng sau tranh cãi

HHTO - Gần đây, các FC Anh Trai "Say Hi" liên tiếp gặp rắc rối không đáng có: FC Hustlang Robber bị kẻ xấu lừa tiền, trong khi FC CONGB gây tranh luận vì một dự án fan.

Anh Trai ”Say Hi” ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả, kéo theo sức nóng từ các fandom lớn nhỏ. Nhiều FC bắt đầu đầu tư mạnh tay cho các dự án tiếp ứng, ủng hộ thần tượng trước thềm Live stage mới. Tuy nhiên, không ít “sóng gió” đã bất ngờ ập đến với cộng đồng fan.

Các FC tăng tốc trên đường đua "tiếp ứng thần tượng". Nguồn: @fc.rio_official, @fc.gill_gillianaire, @fcotis_donhattruong, @khuochuotcuajaysonlei (Threads).

Ngày 25/10, FC của Hustlang Robber gặp “biến lớn” khi một cá nhân tự xưng là fan của nam rapper đứng ra kêu gọi quyên góp để thực hiện dự án tiếp ứng. Sau khi nhận tiền từ người hâm mộ, người này lập tức “biến mất” khiến những người đã donate hoang mang.

Bài viết giả danh và tài khoản donate hiện nay đã bị khóa. Nguồn: @nhungduachaucuarobber (Threads).

Nắm bắt được tình hình, “thuyền trưởng” lên tiếng trấn an fan trên nền tảng Threads. Nam rapper không chỉ chia sẻ lại những tin nhắn đầy xót xa từ người hâm mộ, mà còn thể hiện thiện chí và tinh thần trách nhiệm khi chủ động hoàn trả toàn bộ số tiền cho những fan bị lừa.

“Mình thật sự rất buồn và phẫn nộ khi có người lợi dụng lòng tốt của các bạn Mumble Bee. Dù ít hay nhiều, đó vẫn là tấm lòng của mọi người dành cho mình. Hãy gửi hóa đơn về Instagram của Robber, mình sẽ hoàn lại cho tất cả. Food truck với mình không quan trọng đâu, chỉ cần mọi người yêu thương là đủ rồi”, Robber chia sẻ.

Hành động tinh tế này khiến khán giả dành nhiều lời khen cho sự chân thành và trách nhiệm của Robber khi đã “đứng mũi chịu sào” thay “fan giả danh”.

Trước đó không lâu, FC CONGB cũng vướng phải tranh cãi nội bộ xoay quanh dự án tiếp ứng là một xe foodtruck được dựng ngay tại phim trường nhằm ủng hộ giọng ca Em Đợi Anh Lâu Chưa. Trong đó, có cả phần quà do gia đình nam nghệ sĩ chuẩn bị được gửi từ quê nhà ra phim trường, với tổng quãng đường hơn 1.200 km.

Foodtruck được chuẩn bị chu đáo. Nguồn: @mekongriver_vn (Threads)

Mặc dù dự án “Tiệm cơm mẹ làm” được thực hiện với nhiều tình cảm, thể hiện sự gắn bó giữa fandom và thần tượng, song dự án này lại vấp phải ý kiến trái chiều khi bị cho là động chạm đến đời sống riêng tư của CONGB và gia đình anh.

Món quà đặc biệt được gửi đến CONGB từ gia đình anh. Nguồn: @mekongriver_vn (Threads)

Một bộ phận người hâm mộ cho rằng việc liên hệ trực tiếp hoặc thông qua người khác để kết nối với phụ huynh nam nghệ sĩ là hành động vượt quá ranh giới cho phép, ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Họ nhận định, dù xuất phát từ thiện ý, nhưng hành động này thiếu sự cẩn trọng và có thể đặt cả nghệ sĩ lẫn fan vào tình huống khó xử.

Hai ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ CONGB. Nguồn: @nguamatthinoi (Threads).

Trước làn sóng tranh cãi, đại diện FC CONGB đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi và giải thích. "Đầu tàu" FC cho biết họ luôn sẵn sàng lắng nghe góp ý từ cộng đồng, đồng thời cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong việc lên ý tưởng và triển khai các dự án tiếp ứng trong tương lai.

FC cũng gửi lời xin lỗi đến CONGB, gia đình nam nghệ sĩ cùng toàn thể cộng đồng UNICONG, bày tỏ sự tiếc nuối vì để xảy ra một sự việc không đáng có, ảnh hưởng đến hình ảnh của idol và tinh thần đoàn kết trong fandom.

FC CONGB lên tiếng về sự việc. Nguồn: Mekongriver - CONGB 1st Vietnamese Fanpage.

Dù tranh cãi nổ ra, nhiều fan vẫn bày tỏ sự cảm thông, cho rằng những người đứng đầu FC vốn là những thành viên gắn bó lâu năm, đã đồng hành cùng CONGB từ những ngày đầu sự nghiệp. Vì vậy, họ xứng đáng được trao cơ hội để rút kinh nghiệm và sửa sai sau sự cố lần này.

Được biết, "Mekongriver" đã đồng hành cùng CONGB từ khi anh chưa có gì.

Trên thực tế, toàn bộ dự án đều xuất phát từ tình cảm và lòng yêu mến chân thành dành cho CONGB. Trong một bức ảnh được FC chia sẻ trước đó, nam ca sĩ cũng tỏ ra rất vui vẻ khi nhận được món quà bất ngờ này từ fan và gia đình.