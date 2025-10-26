Trường Học Siêu Sao: Gin Tuấn Kiệt, Lâm Vỹ Dạ thử sức với vị trí thầy, cô giáo

HHTO - Chương trình truyền thực tế Trường Học Siêu Sao vừa chính thức ra mắt. Đây là chương trình đầu tiên dành cho trẻ em tổ chức dưới hình thức lớp học đặc biệt, với các "thầy cô" là những nghệ sĩ như Gin Tuấn Kiệt, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập,...

Chương trình mong muốn khai phá hết những tiềm năng của các bé để các em thành những phiên bản tốt nhất của chính mình. Ảnh: BTC.

Sau thành công của Mẹ Vắng Nhà, Ba Là Siêu Nhân, Trường Học Siêu Sao được ê-kíp sản xuất kỳ vọng sẽ là một bước tiến mới trong việc kết hợp giáo dục và giải trí. "Bên cạnh 8 bạn nhỏ là 'học sinh' trong lớp học, các nghệ sĩ - thầy cô cũng sẽ được trải nghiệm vai trò người cha, người mẹ, học cách lắng nghe và thấu hiểu con cái. Đây là điểm nhấn rất nhân văn của chương trình - khi cả trẻ em và người lớn đều được học lại cách yêu thương" - đại diện chương trình chia sẻ.

Lớp học của Trường Học Siêu Sao được dẫn dắt bởi các "thầy cô" nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật: Lâm Vỹ Dạ, Hoàng Yến Chibi, Gin Tuấn Kiệt, Thanh Duy, Hải Đăng Doo, Huỳnh Lập... Họ là những người bạn sẽ đồng hành cùng các bé trong hành trình học tập, trải nghiệm và trưởng thành. Mỗi "giáo viên" đảm nhận một vai trò khác nhau như rèn luyện kỷ luật, khơi gợi cảm xúc, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của trẻ.

"Thầy" Gin Tuấn Kiệt﻿ chia sẻ từng "bất lực" với bé Bún khi ghi hình chương trình.

Tham gia Trường Học Siêu Sao là 8 học sinh nhí Minhee, Sữa, Xệ Xệ, Bún, Sóc, Đủ, Dừa Việt Dũng và Dừa Gia An. Trong số đó, nhiều gương mặt đã quen thuộc với khán giả truyền hình qua những chương trình ăn khách như Mẹ Vắng Nhà, Ba Là Siêu Nhân. Mỗi bé mang một tính cách, một màu sắc khác biệt, hứa hẹn sẽ mang đến những tiết học thú vị và tràn đầy tiếng cười.

Dàn cast nhỏ bé nhưng giàu năng lượng chính là "trái tim" của chương trình. Ảnh: BTC.

Toàn bộ chương trình được ghi hình theo format thực tế, không dàn dựng, ghi lại những khoảnh khắc chân thật nhất giữa các bạn nhỏ. Trường Học Siêu Sao được kỳ vọng sẽ là hành trình cảm xúc giúp khán giả nhìn thấy sự trưởng thành của trẻ thơ.