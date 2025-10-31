Phiên bản A.I của Lê Giang khiến Huỳnh Lập - Quang Trung “sợ xanh mặt”

HHTO - Tập 2 của “A.I LÀ AI?” tiếp tục mang đến những song trùng A.I thử thách khán giả và dàn nghệ sĩ gồm Lê Giang, Huỳnh Lập, Quang Trung, Lê Nhân và Quỳnh Lý.

Trong vòng đầu tiên, Lê Giang trở thành đối tượng có phiên bản song trùng ảo được tạo nên từ A.I. Bản sao này đã thách thức bản gốc, khẳng định “Chị là Lê Giang phiên bản nâng cấp” và đòi đuổi nữ diễn viên về. Quang Trung lập tức cho rằng song trùng là Lê Lộc - con gái của Lê Giang do hành động ngoáy mũi trong vô thức.

Song trùng của Lê Giang còn đòi bước ra khỏi màn hình khi nghe Trấn Thành gọi là “em”, hay biết rõ món ăn yêu thích của Trấn Thành và Lê Giang là bún mắm. MC Trấn Thành khẳng định người đứng sau nhỏ tuổi hơn mình, cũng như chỉ ra thói quen méo miệng mỗi khi nói xong.

Phía bản gốc cũng đặt câu hỏi dồn dập, không ngại thách đố bản sao bằng những thông tin cá nhân. “Song trùng” ngay lập tức thay đổi chiến lược - quyết định “bóc phốt” dàn khách mời để bảo vệ danh tính, từ đó mang đến những giây phút giải trí thú vị.

Một loạt các bí mật được phanh phui: Quang Trung hay đi học trễ, Quỳnh Lý “thay người yêu như thay áo”, Huỳnh Lập “ăn cơm tấm hết một tiếng rưỡi”. Song trùng còn biết biệt danh của người yêu Lê Nhân trong danh bạ.

Sau cùng, dàn khách mời đều đồng lòng gọi tên Trà Ngọc. Nữ diễn viên cho biết đã lập tức nhận lời đóng giả Lê Giang từ ekip chương trình vì lòng hâm mộ dành cho thần tượng. Trà Ngọc cũng chia sẻ từng nhận được giày, nước hoa,... từ đàn chị bằng cảm xúc bồi hồi, xúc động.

Sau Lê Giang, đến lượt Huỳnh Lập trở thành khách mời tiếp theo có song trùng ảo trong tập 2 của A.I LÀ AI?. Thông qua ngoại hình của song trùng, Karik và Nguyễn Hưng là 2 cái tên được đưa ra đầu tiên. Để thuyết phục, song trùng ảo đã giới thiệu chính xác thông tin ngày tháng năm sinh, quê quán của Huỳnh Lập, và kể chuyện Một Nén Nhang theo phong cách của nam nghệ sĩ.

So với vòng 1, dàn khách mời cho thấy sự cảnh giác và suy luận sắc bén. Thông qua những thông tin "hỏa mù" từ song trùng như Lê Giang đã chuyển nhượng tiệm nail, món ăn yêu thích của Huỳnh Lập là cua đầm, bánh xèo, ốc luộc; hay thậm chí tung tin nam diễn viên sắp ra mắt phim điện ảnh để “đấu” với Trấn Thành, dàn khách mời nhanh chóng “lật bài”. Quang Trung và Quỳnh Lý cho biết thực chất Huỳnh Lập thích ăn càng cúm và hạt sen, khiến “song trùng” chỉ biết cười trừ.

Sau loạt phân tích dựa trên cách nói chuyện và thói quen, dàn khách mời đồng thanh chốt đáp án là diễn viên Hữu Đằng. Trên sân khấu, Hữu Đằng đã tiết lộ một kỷ niệm cảm động với Huỳnh Lập khi trong lần đầu tiên cùng tham gia một cuộc thi hài. Các khách mời khác như Lê Nhân, Quang Trung cũng bày tỏ sự yêu mến dành cho đồng nghiệp lâu năm, dành lời khen cho sự sáng tạo không ngừng của anh khi làm nội dung gửi đến khán giả.