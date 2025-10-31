Chị Ca Nô gây sốt trong Running Man, được Trấn Thành công khai ưu ái một điều

Running Man Việt Nam mùa 3 trở thành cơn sốt chương trình truyền hình dịp cuối năm 2025, nhất là sau khi tập 4 lên sóng. Những cái tên như vợ chồng Anh Tú Atus - Diệu Nhi, Ánh Viên... tỏa sáng nhờ sự duyên dáng, nhưng bên cạnh đó không thể thiếu màn góp mặt của "Chị Ca Nô" Lê Nhân trong vai những nhân vật thú vị.

Tham gia Running Man Việt Nam mùa 3, Lê Nhân giữ vai trò dẫn dắt cốt truyện, hóa thân thành những hình tượng cụ thể để ra đề bài cho dàn nghệ sĩ. Anh xuất hiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng vẫn được khán giả yêu thích, nhất là khi được Trấn Thành và dàn cast hậu thuẫn về mặt "quăng miếng".

Trong một phỏng vấn, Lê Nhân chia sẻ rằng anh muốn "quăng miếng" nhưng đôi lúc sợ bị "lạnh", kém duyên. Lúc này, Trấn Thành lập tức nói: "Tung miếng với tôi mà em sợ bị lạnh? Lần sau em cứ thoải mái, cái gì tôi cũng đỡ được". Chia sẻ này của Trấn Thành khiến khán giả vô cùng thích thú, khi nam nghệ sĩ luôn tạo điều kiện để thúc đẩy đồng nghiệp hay đàn em của mình tỏa sáng.

Lê Nhân xuất hiện trong tập 4 với vai long vương.

Trong các tập Running Man Việt Nam mùa 3 vừa qua, Trấn Thành nhiều lần "thoại" cùng với Lê Nhân để mang đến cho anh chàng nhiều cơ hội phát huy hơn. Trấn Thành đã để ý và tận dụng "miếng" nói lắp bắp của Lê Nhân trong các vai thầy giáo, luật sư, long vương... để tạo nên tình huống hài hước, cũng như gán cho sự xuất hiện của Lê Nhân một "dấu hiệu nhận biết" để khán giả nhớ đến.

Trấn Thành chia sẻ về Lê Nhân và những khoảnh khắc "tung miếng" cùng nhau trong Running Man mùa 3. Tổng hợp: @sam1225xr

Nhờ vậy, Lê Nhân ngày càng được yêu thích trong Running Man Vietnam mùa 3. Trong tập 4, câu thoại "Xin lỗi tại tôi cũng xuất hiện ít á" của Lê Nhân trở thành cơn sốt, được khán giả chia sẻ rầm rộ. Thậm chí giờ đây, người xem liên tục yêu cầu chương trình cho Lê Nhân tham gia vào các trò chơi chính cùng dàn nghệ sĩ.

Tổng hợp những "miếng hài" của Lê Nhân trong 4 tập đầu tiên Running Man Việt Nam mùa 3. Nguồn: @conmotphim_

Sinh năm 1991, Lê Nhân bắt đầu sự nghiệp trong nhóm hài của Huỳnh Lập, hay còn được biết đến với tên DAMtv. Những video hài của DAMtv nổi tiếng một thời như Chầu Hoan Cua Chống, Pikachu Đâu Rồi... đã giúp những cái tên như Huỳnh Lập, Lê Nhân, Quang Trung, Duy Khánh Zhou Zhou, Thư Lê, Khả Như... bùng nổ. Đồng thời vào thời điểm đó, Lê Nhân còn là thành viên nhóm kịch Tía Lia do Huỳnh Lập dẫn dắt, nơi anh rèn luyện kỹ năng mà không qua trường lớp diễn xuất chính quy.

Lê Nhân tỏa sáng với vai trò diễn viên hài, gây sốt mạng xã hội.

Năm 2019, Lê Nhân đóng vai Chị Ca Nô trong clip chế Duyên Mình Lỡ của Huỳnh Lập, với câu thoại thương hiệu "Nè em gái, tiền ca nô của em ba trăm". Dù thường đảm nhận vai phụ trong các dự án nhưng Lê Nhân luôn tỏa sáng bằng sự duyên dáng, gần gũi, dễ dàng chiếm thiện cảm của người xem.