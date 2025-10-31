Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Chị Ca Nô gây sốt trong Running Man, được Trấn Thành công khai ưu ái một điều

Thiện Dư

HHTO - Sự xuất hiện của Chị Ca Nô - Lê Nhân trong Running Man Việt Nam mùa 3 khiến khán giả thích thú.

Running Man Việt Nam mùa 3 trở thành cơn sốt chương trình truyền hình dịp cuối năm 2025, nhất là sau khi tập 4 lên sóng. Những cái tên như vợ chồng Anh Tú Atus - Diệu Nhi, Ánh Viên... tỏa sáng nhờ sự duyên dáng, nhưng bên cạnh đó không thể thiếu màn góp mặt của "Chị Ca Nô" Lê Nhân trong vai những nhân vật thú vị.

img-1122.jpg

Tham gia Running Man Việt Nam mùa 3, Lê Nhân giữ vai trò dẫn dắt cốt truyện, hóa thân thành những hình tượng cụ thể để ra đề bài cho dàn nghệ sĩ. Anh xuất hiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng vẫn được khán giả yêu thích, nhất là khi được Trấn Thành và dàn cast hậu thuẫn về mặt "quăng miếng".

Trong một phỏng vấn, Lê Nhân chia sẻ rằng anh muốn "quăng miếng" nhưng đôi lúc sợ bị "lạnh", kém duyên. Lúc này, Trấn Thành lập tức nói: "Tung miếng với tôi mà em sợ bị lạnh? Lần sau em cứ thoải mái, cái gì tôi cũng đỡ được". Chia sẻ này của Trấn Thành khiến khán giả vô cùng thích thú, khi nam nghệ sĩ luôn tạo điều kiện để thúc đẩy đồng nghiệp hay đàn em của mình tỏa sáng.

img-1120.jpg
img-1121.jpg
Lê Nhân xuất hiện trong tập 4 với vai long vương.

Trong các tập Running Man Việt Nam mùa 3 vừa qua, Trấn Thành nhiều lần "thoại" cùng với Lê Nhân để mang đến cho anh chàng nhiều cơ hội phát huy hơn. Trấn Thành đã để ý và tận dụng "miếng" nói lắp bắp của Lê Nhân trong các vai thầy giáo, luật sư, long vương... để tạo nên tình huống hài hước, cũng như gán cho sự xuất hiện của Lê Nhân một "dấu hiệu nhận biết" để khán giả nhớ đến.

Trấn Thành chia sẻ về Lê Nhân và những khoảnh khắc "tung miếng" cùng nhau trong Running Man mùa 3. Tổng hợp: @sam1225xr

Nhờ vậy, Lê Nhân ngày càng được yêu thích trong Running Man Vietnam mùa 3. Trong tập 4, câu thoại "Xin lỗi tại tôi cũng xuất hiện ít á" của Lê Nhân trở thành cơn sốt, được khán giả chia sẻ rầm rộ. Thậm chí giờ đây, người xem liên tục yêu cầu chương trình cho Lê Nhân tham gia vào các trò chơi chính cùng dàn nghệ sĩ.

Tổng hợp những "miếng hài" của Lê Nhân trong 4 tập đầu tiên Running Man Việt Nam mùa 3. Nguồn: @conmotphim_

Sinh năm 1991, Lê Nhân bắt đầu sự nghiệp trong nhóm hài của Huỳnh Lập, hay còn được biết đến với tên DAMtv. Những video hài của DAMtv nổi tiếng một thời như Chầu Hoan Cua Chống, Pikachu Đâu Rồi... đã giúp những cái tên như Huỳnh Lập, Lê Nhân, Quang Trung, Duy Khánh Zhou Zhou, Thư Lê, Khả Như... bùng nổ. Đồng thời vào thời điểm đó, Lê Nhân còn là thành viên nhóm kịch Tía Lia do Huỳnh Lập dẫn dắt, nơi anh rèn luyện kỹ năng mà không qua trường lớp diễn xuất chính quy.

huynhlap23-iack.jpg
5bfba70411a94-6.jpg
Lê Nhân tỏa sáng với vai trò diễn viên hài, gây sốt mạng xã hội.

Năm 2019, Lê Nhân đóng vai Chị Ca Nô trong clip chế Duyên Mình Lỡ của Huỳnh Lập, với câu thoại thương hiệu "Nè em gái, tiền ca nô của em ba trăm". Dù thường đảm nhận vai phụ trong các dự án nhưng Lê Nhân luôn tỏa sáng bằng sự duyên dáng, gần gũi, dễ dàng chiếm thiện cảm của người xem.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Chị Ca Nô #Lê Nhân #Running Man Vietnam mùa 3 #Running Man Vietnam #Running Man #Trấn Thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục