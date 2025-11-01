Ồn ào Nhã Phương “làm màu” khi hiến tóc: Nữ diễn viên làm rõ mọi nghi ngờ

HHTO - Trước những nghi ngờ của cư dân mạng và tránh để mọi việc đi quá xa, Nhã Phương đã có câu trả lời về chuyện cô đi hiến tóc cho bệnh nhân ung thư.

Vài năm gần đây, nhiều sao Việt đã sẵn sàng cắt phăng mái tóc dài của mình để hiến tóc làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư. Hoa hậu Phương Khánh, Đoàn Thiên Ân, Á hậu Minh Kiên hay MC Hoàng Oanh, rapper Pháo đều vui vẻ chia tay mái tóc dài quen thuộc của mình vì mục tiêu cao đẹp này.

Nhiều sao Việt đã hiến tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư.

Hồi tháng 5, Nhã Phương cũng đã cắt tóc ngắn để hiến tóc, coi đây là món quà ý nghĩa cô tự tặng chính mình nhân dịp sinh nhật. Nhưng mới đây, mạng xã hội Threads lại xuất hiện bài đăng cho rằng Nhã Phương đang làm màu, khoe việc hiến tóc trong khi tóc của cô không đủ tiêu chuẩn để hiến.

Lý do vì xem clip, có thể thấy phần tóc Nhã Phương cắt đi khá ngắn, chưa đạt độ dài tiêu chuẩn 35 cm như quy định. Thêm vào đó, tóc của nữ diễn viên còn tỉa so le, khô xơ do dùng nhiều hóa chất trong thời gian dài. Có nhiều sao nữ khi quyết định hiến tóc sẽ không uốn nhuộm mà giữ màu tóc đen, chăm sóc dưỡng tóc cẩn thận để có mái tóc khỏe và óng ả nhất. Thế nên hình ảnh Nhã Phương cắt đi phần tóc nhuộm vàng, nhìn kém mượt mà bị một bộ phận khán giả cho là "làm màu".

Chẳng ngờ hành động này của Nhã Phương lại gây tranh cãi.

Nhưng nếu xem lại đầy đủ clip hiến tóc của Nhã Phương, mọi người sẽ thấy nữ diễn viên tiết lộ cô đã tìm hiểu kỹ và được biết rằng tóc đã nhuộm vẫn có thể xử lý để làm tóc giả. Sau đó, cô đã mang tóc đến nơi nhận tóc hiến, các nhân viên ở đây đã đo phần tóc mà Nhã Phương đã cắt và được 34 cm, chỉ thiếu 1 cm so với quy định nên vẫn có thể sử dụng được.

Trong clip, nữ diễn viên đã mang tóc đến nơi nhận tóc hiến và còn nhận được giấy chứng nhận, chứng tỏ cô không hề làm màu.

Tài khoản của BCNV - Mạng lưới ung thư vú Việt Nam cũng có bài đăng về chuyện Nhã Phương hiến tóc và nữ diễn viên có giấy chứng nhận về hành động đẹp này. Như vậy là chuyện Nhã Phương thực sự muốn hiến tóc hay chỉ "làm màu" đã có câu trả lời rõ ràng.