Running Man Vietnam 3: Anh Tú Atus sốc khi thấy Diệu Nhi tham gia chương trình

Diệu Nhi đang là một trong những cái tên "gây bão" mạng xã hội khi xuất hiện trong tập 4 của Running Man Vietnam mùa 3. Cô đã bất ngờ "lên thuyền", trở thành thành viên cuối cùng của nhóm Hải nữ và khiến tất cả khách mời bất ngờ, nhất là ông xã Anh Tú Atus. Đặc biệt, khoảnh khắc cặp vợ chồng "đuổi bắt" nhau trong đoạn giới thiệu tập 5 đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả.

Diệu Nhi làm khách mời Running Man Vietnam mùa 3.

Cụ thể trong trích đoạn "nhá hàng" tập sau, Anh Tú Atus đã phát hiện và đuổi theo Diệu Nhi. Khi cô nàng quay lại hỏi "Anh là ai vậy?", Anh Tú Atus liền đáp cực nhanh: "Anh là chồng em!". Không chịu thua, Diệu Nhi phản ứng: "Anh không phải là chồng tôi!" rồi quay đầu bỏ chạy.

Anh Tú Atus và Diệu Nhi dễ thương ở phần giới thiệu tập 5 Running Man Vietnam mùa 3. Nguồn: Forest Studio

Khoảnh khắc vừa hài hước vừa dễ thương này khiến người xem thích thú. Trong lúc vòng xé bảng tên đang diễn ra kịch tính, đôi vợ chồng vẫn không quên "phát kẹo", nhất là với câu nói "khẳng định chủ quyền" của Anh Tú Atus dành cho vợ.

Điều thú vị hơn là theo chia sẻ của Diệu Nhi, cô hoàn toàn giấu kín chuyện tham gia Running Man Vietnam mùa 3 với chồng. Tối trước khi tập 4 ghi hình, Diệu Nhi viện cớ đi chơi với bạn và không về nhà ngủ, khiến ông xã lo lắng. Đến sáng, Anh Tú Atus dồn dập gọi điện "tra hỏi", thậm chí nhắn tin "Cho em cơ hội cuối cùng", Diệu Nhi vẫn cố tỏ ra bí mật đến phút chót và "cố thủ" ngồi trang điểm bên ekip của đàn chị Đông Nhi.

Diệu Nhi chia sẻ kế hoạch "qua mặt" Anh Tú Atus tại hậu trường. Nguồn: MZ News

Đó là lý do mà khi bước vào các trò chơi, cặp vợ chồng không chịu thua nhau, nổi máu "sát phạt" để giành chiến thắng. Ở phần thi bảng cửu chương, Diệu Nhi và Anh Tú Atus liên tục "tặng" nhau những gáo nước lạnh đến mức ướt cả người, khiến các nghệ sĩ khác cười ngất. Có thể thấy khi tham gia chương trình vận động, đậm chất cạnh tranh như Running Man Vietnam, Diệu Nhi và Anh Tú Atus vẫn rất chuyên nghiệp, không ngại "hơn thua" để tạo nên những tình huống hấp dẫn, gay cấn cho khán giả.

Anh Tú Atus và Diệu Nhi tạt nước nhau mệt nghỉ.

Hiện tại tuy rằng đang ở hai đội đối địch, nhưng thực chất Anh Tú Atus và Diệu Nhi lại chung "chiến tuyến". Ở đầu tập 4, khán giả đã biết được Anh Tú Atus và Quân A.P là gián điệp ở phe Hải nữ, tìm cách phá bĩnh đội Hải nam. Song, nhiều khán giả dự đoán chương trình vẫn còn điều bất ngờ, chẳng hạn như khả năng đội Hải nữ cũng có gián điệp tương tự.