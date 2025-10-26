Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Captain Boy bị Trấn Thành "dí" gu người yêu, bình luận gọi tên đúng một người

Thiện Dư

HHTO - "Anh trai" Captain Boy trở thành đối tượng mới nhất bị MC Trấn Thành "tra hỏi", cuộc trò chuyện bất ngờ trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội.

Gần đây trong tập mới của chương trình Siêu Thực Thành, Trấn Thành đã có cuộc hẹn đi ăn vui vẻ cùng các Anh trai gồm OgeNus, Nicky và Captain Boy. Đặc biệt, "cậu út" của bàn ăn lần này là Captain Boy đã liên tục bị "dí" chuyện yêu đương bởi các anh lớn.

6334669496081124341.jpg
6334669496081124340.jpg

Trong lúc đang ăn với nhau, Trấn Thành đã ngỏ lời hỏi về gu người yêu của Captain Boy. Trong khi anh chàng chưa kịp cất lời thì OgeNus ngồi cạnh đã "nhảy số" cực nhanh, đáp hộ chi tiết "quê Thanh Hóa". Khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán gây sốt, khiến cư dân mạng thậm chí chỉ gọi tên đúng một người.

6334669496081124343.jpg
6334669496081124344.jpg
Trấn Thành thích thú với màn "nhảy số" của OgeNus.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng đã liên tục nhắc đến Rhyder, nam ca sĩ có quê quán Thanh Hóa. Ngoài ra, Rhyder còn là "tri kỷ" thân thiết của Captain Boy từ rất lâu, và OgeNus luôn tranh thủ chọc ghẹo 2 anh chàng. Câu trả lời nhanh trí của OgeNus còn khiến Trấn Thành và Nicky cười ngất, còn Captain Boy cũng dở khóc dở cười.

6334669496081124336.jpg
6334669496081124335.jpg
Cư dân mạng hài hước gọi tên Rhyder.

Sau đó, Trấn Thành đã hỏi lại để Captain Boy trả lời nghiêm túc. Sao nam sinh năm 2003 cho biết anh mong muốn hình mẫu sâu sắc, "từ bên trong ra" để có thể tâm sự với nhau sau những giờ làm căng thẳng. Lúc này, Nicky tiếp tục đùa với Rhyder rằng "sâu sắc thì sẽ viết nhạc hay", và càng khiến khán giả thích thú khi đây cũng là điểm sáng liên quan đến Rhyder.

Captain Boy bị hỏi về gu người yêu. Nguồn: Siêu Thực Thành

Trước đó, Rhyder và Captain Boy đã là đôi bạn thân đi cùng nhau suốt nhiều chương trình âm nhạc. Cả hai thân thiết từ Rap Việt mùa 3 dù ở khác đội (Rhyder thuộc đội Andree, còn Captain Boy thuộc đội B Ray). Sau đó, cả hai cùng tham gia Anh Trai "Say Hi", từng hợp tác với nhau trong Bảnh và No Far No Star. Nhờ đó, cả hai nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi đông fan nhất từ chương trình.

d626f623765fa1d53b8ffd6c2044e418.jpg
5f47d4dfb40e8371884d922e66880959.jpg
58e7825174a645a9b5d68a734f36b849.jpg
a24db90844cf56cacb99fd56026dac5b.jpg
RhyCap (Rhyder và Captain) là cặp "tri kỷ" được khán giả yêu thích.
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Trấn Thành #Captain Boy #Rhyder #OgeNus #Nicky #Siêu Thực Thành #Anh Trai "Say Hi"

Xem thêm

Cùng chuyên mục