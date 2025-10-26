Captain Boy bị Trấn Thành "dí" gu người yêu, bình luận gọi tên đúng một người

Gần đây trong tập mới của chương trình Siêu Thực Thành, Trấn Thành đã có cuộc hẹn đi ăn vui vẻ cùng các Anh trai gồm OgeNus, Nicky và Captain Boy. Đặc biệt, "cậu út" của bàn ăn lần này là Captain Boy đã liên tục bị "dí" chuyện yêu đương bởi các anh lớn.

Trong lúc đang ăn với nhau, Trấn Thành đã ngỏ lời hỏi về gu người yêu của Captain Boy. Trong khi anh chàng chưa kịp cất lời thì OgeNus ngồi cạnh đã "nhảy số" cực nhanh, đáp hộ chi tiết "quê Thanh Hóa". Khoảnh khắc này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán gây sốt, khiến cư dân mạng thậm chí chỉ gọi tên đúng một người.

Trấn Thành thích thú với màn "nhảy số" của OgeNus.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng đã liên tục nhắc đến Rhyder, nam ca sĩ có quê quán Thanh Hóa. Ngoài ra, Rhyder còn là "tri kỷ" thân thiết của Captain Boy từ rất lâu, và OgeNus luôn tranh thủ chọc ghẹo 2 anh chàng. Câu trả lời nhanh trí của OgeNus còn khiến Trấn Thành và Nicky cười ngất, còn Captain Boy cũng dở khóc dở cười.

Cư dân mạng hài hước gọi tên Rhyder.

Sau đó, Trấn Thành đã hỏi lại để Captain Boy trả lời nghiêm túc. Sao nam sinh năm 2003 cho biết anh mong muốn hình mẫu sâu sắc, "từ bên trong ra" để có thể tâm sự với nhau sau những giờ làm căng thẳng. Lúc này, Nicky tiếp tục đùa với Rhyder rằng "sâu sắc thì sẽ viết nhạc hay", và càng khiến khán giả thích thú khi đây cũng là điểm sáng liên quan đến Rhyder.

Captain Boy bị hỏi về gu người yêu. Nguồn: Siêu Thực Thành

Trước đó, Rhyder và Captain Boy đã là đôi bạn thân đi cùng nhau suốt nhiều chương trình âm nhạc. Cả hai thân thiết từ Rap Việt mùa 3 dù ở khác đội (Rhyder thuộc đội Andree, còn Captain Boy thuộc đội B Ray). Sau đó, cả hai cùng tham gia Anh Trai "Say Hi", từng hợp tác với nhau trong Bảnh và No Far No Star. Nhờ đó, cả hai nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi đông fan nhất từ chương trình.