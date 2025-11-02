Tân Binh Toàn Năng tập 5: Dàn trai đẹp đi xin việc, Hồ Đông Quan là "trùm cuối"?

HHTO - Trong tập 5 Tân Binh Toàn Năng, 11 tân binh thăng cấp đã có màn hóa thân thành "nhân viên văn phòng" và phải xử lý vô số tình huống "khó đỡ".

Màn hóa "nhân viên công sở" đủ wow

Trong tập 5 Tân Binh Toàn Năng, 11 tân binh hóa thân thành các nhân viên đặc biệt tại một công ty giả lập, mỗi người được giao một vai trò và đạo cụ riêng biệt. Những hình mẫu nhân viên văn phòng quen thuộc lần lượt xuất hiện: Chuyên gia ẩm thực Minh Hiếu, Người quyết định Đức Duy, Chuyên gia sức khỏe Long Hoàng, Lao công Lâm Anh, Chuyên gia sống ảo Wonbi, Em bé trà sữa Phúc Nguyên, Chuyên gia "cầm nhầm" Swan Nguyễn, Nhân viên nhiệt huyết minhtin, Báo thủ Duy Lân, Chuyên gia trễ hẹn Cường Bạch và Chuyên gia ghi chép Hồ Đông Quan.

Các tân binh thực hiện thử thách ở các tầng lầu, mỗi tầng lầu là 1 mức độ công việc khác nhau. Với mỗi thử thách thành công, các tân binh sẽ nhận được những mảnh ghép tương ứng để cùng nhau hoàn thiện bức tranh vào cuối ngày.

Ở thử thách đầu tiên, 11 tân binh được bước vào "Phòng Sinh Sự", gặp gỡ bộ phận HR và trải qua những công việc “có một không hai” khi phải phỏng vấn xin việc.

Màn hóa thân thành nhân viên văn phòng với "7749" rắc rối công sở của các tân binh khiến Năng Con cười nghiêng ngả. Ảnh: BTC.

Đến với thử thách thứ hai, các tân binh vượt qua các “chướng ngại vật” trên đường đi để di chuyển đến căn-tin trong vòng 30 phút. Sau khi tìm được thẻ thang máy, cả đội bước vào thử thách trả lời 20 câu hỏi kiến thức trong 15 phút. Nhờ đặc quyền từ Chuyên gia trễ hẹn Cường Bạch, đội trừ 4 phút rưỡi để giảm áp lực thời gian.

Thử thách thứ ba là nấu ăn theo công thức. Trong khi Thái Lê Minh Hiếu được hưởng đặc quyền nêm nếm, dàn trai đẹp còn lại phải đối mặt với những tình huống "dở khóc dở cười". Báo thủ” Duy Lân nhận xét đầy “gia trưởng”, Chuyên gia sức khỏe Long Hoàng trở thành “tội đồ” khi vi phạm luật, khiến cả đội phải dừng tay 5 phút.

Bất chấp sự hỗn loạn, 11 tân binh hoàn thành thử thách, cùng nhau thưởng thức bữa ăn chung ấm cúng.

Hé lộ đối thủ quốc tế ở Công diễn 3

Ngày làm việc đặc biệt khép lại với niềm vui chiến thắng. Chuyên gia ghi chép Hồ Đông Quan tiết lộ “nhiệm vụ bí mật” của mình, bao gồm việc giấu thớt và khiến đội trả lời sai ở thử thách kiến thức.

11 tân binh thu thập đủ mảnh ghép để hoàn thành bức tranh mang thông điệp đầy cảm xúc: “Hành trình ý nghĩa hơn vì luôn có sự tin tưởng của mọi người. Cảm ơn vì đã cùng nhau tiến lên”. Nhờ chiến thắng này, cả nhóm đã giành được giảm trừ 3% mức thử thách cho vòng công diễn tiếp theo.

Khép lại tập 5, chương trình chính thức hé lộ hai đối thủ quốc tế “khủng” sẽ tham gia Công diễn 3 là nhóm nhạc đa quốc tịch ARrC (Hàn Quốc) và nhóm nhạc FEniX (Đài Loan - Trung Quốc). Công diễn 3 sẽ diễn ra với hai vòng “Giải cứu” và “Mở khóa thành viên ra mắt”, hứa hẹn một sự đối đầu quyết liệt và đầy bất ngờ.

ARrC debut năm 2024, đã phát hành 3 mini album (AR^C - 2024, NU KIDZ - 2025, HOPE - 2025) và có Showcase comeback hoành tráng cho album HOPE ở KCON JAPAN 2025.