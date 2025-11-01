Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

BTOB trở lại Việt Nam sau 7 năm, một nhóm nhạc Hàn Quốc hát "Có Chắc Yêu Là Đây"

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - Khán giả Việt vừa có đêm nhạc cực "cháy" cùng dàn nghệ sĩ đến từ các nhóm nhạc Hàn Quốc: BTOB, Dragon Pony, ARrC, DPR CREAM & DPR ARTIC.

Tối 31/10, chương trình trình diễn âm nhạc quốc tế trọng điểm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc (MCST) chủ trì đã diễn ra sôi động với sự góp mặt của hơn 1.500 khán giả tại TP.HCM. Sự kiện này quy tụ dàn nghệ sĩ là những nhóm nhạc đình đám tại Hàn Quốc, mang đến 30 tiết mục đặc sắc.

cover-19.jpg

Chương trình chính thức bắt đầu từ 19 giờ, mở màn là những sân khấu trình diễn của Dragon Pony - ban nhạc Indie-Pop gồm bốn thành viên đang được yêu thích tại Hàn Quốc. Với phong cách trẻ trung, pha trộn giữa Pop và Rock cùng năng lượng tràn đầy, Dragon Pony đã mang đến tinh thần "Indie Hàn Quốc thế hệ mới", chinh phục khán giả bởi kỹ năng thanh nhạc và phần biểu diễn nhạc cụ.

cover-20.jpg

ARrC - nhóm nhạc nam đa quốc tịch theo đuổi dòng nhạc âm hưởng Oriental Pop khuấy động khán giả với 7 ca khúc như awesome, dawns. Đặc biệt, KIEN - thành viên người Việt duy nhất của ARrC khiến fan vỡ òa khi gửi lời chào bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Cả nhóm còn gửi tặng người hâm mộ một đoạn ca khúc Có Chắc Yêu Là Đây của Sơn Tùng M-TP trong lần thứ hai trở lại Việt Nam.

Nhóm trình diễn Có Chắc Yêu Là Đây trong sự hưởng ứng nhiệt tình của fan. Nguồn clip: TikTok @cattien.huynh

DPR CREAM & DPR ARTIC - bộ đôi DJ/producer nổi tiếng thuộc DPR (Dream Perfect Regime) cũng gây choáng với những màn trình diễn bùng nổ. Nếu DPR CREAM gây ấn tượng với phong cách pha trộn R&B, Hip-Hop và alternative, thì DPR ARTIC mang đến năng lượng techno mạnh mẽ và yếu tố kể chuyện điện ảnh.

Kết show là sự xuất hiện của nhóm nam kỳ cựu của K-Pop - BTOB - một trong những nhóm nhạc được yêu thích nhất trong thế hệ thứ ba (Gen 3). Khác với xu hướng vũ đạo mạnh mẽ của EXO hay BTS cùng thời, BTOB từng chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, ca từ và hình ảnh gần gũi.

cover-21.jpg

Trên sân khấu, 4 thành viên của nhóm nhạc khiến fan đứng ngồi không yên khi trở lại Việt Nam sau 7 năm. BTOB cùng mang đến những bản hit quen thuộc đầy hoài niệm như Only One For Me, Beautiful Pain, Say Yes, I Miss You,...

Một bạn fan xúc động: "Sau 7 năm mới gặp lại mà mấy anh ngày càng trẻ đẹp với live ngày càng đã". Nguồn clip: @me.lynh

Nhóm nhạc còn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi "bung skill" "thả thính" bằng Tiếng Việt: "Chào các bạn", "Cảm ơn", "Nhớ các em nhiều", "Anh yêu em mãi mãi".

Những giây phút giao lưu dễ thương của BTOB và khán giả Việt. Nguồn clip: TikTok @_mimichip
1464.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#nhóm nhạc Hàn Quốc #Có Chắc Yêu Là Đây #BTOB #ARrC #DPR CREAM #Dragon Pony

