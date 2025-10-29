Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tân Binh Toàn Năng vượt nhiều show giải trí cùng thời điểm, đạt Top 1 thảo luận

Như Quỳnh (Tổng hợp)

HHTO - "Tân Binh Toàn Năng" chiếm giữ vị trí Top 1 tại bảng xếp hạng của SocialTrend với hơn 1,15 triệu lượt thảo luận, vượt qua Anh Trai "Say Hi", Running Man Vietnam 3, 2 Ngày 1 Đêm.

Mới đây, theo số liệu từ Younet Media, chương trình Tân Binh Toàn Năng đã chính thức dẫn đầu BXH SocialTrend Ranking Shows tuần qua (21/10 - 27/10/2025). Đồng thời, dữ liệu từ Kantar Media Việt Nam cho thấy tập 4 của chương trình đã đạt Top 1 Rating trong khung giờ vàng trên VTV3 ở nhóm khán giả nữ 18 - 50 tuổi tại bốn nơi: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ.

top1.jpg
Theo số liệu từ SocialTrend, Tân Binh Toàn Năng đạt 1,15 triệu lượt thảo luận. Hai chương trình giải trí cùng thời điểm là Anh Trai "Say Hi" và Running Man Vietnam mùa 3 lần lượt đạt hơn 606 nghìn lượt và 384 nghìn lượt.
rating.jpg
tlmh-2860.jpg
Các Tân binh cũng nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả.

Tân Binh Toàn Năng ghi dấu ấn nhờ format đào tạo idol chuẩn quốc tế. Mỗi tập phát sóng không chỉ gồm phần trình diễn mà còn có hậu trường tập luyện căng thẳng của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt. Để giành được suất debut trong một nhóm nhạc, các tân binh phải cọ xát và học hỏi kỹ năng thực tế thông qua việc tranh tài trực tiếp cùng các nhóm nhạc quốc tế đã qua đào tạo bài bản (như 8TURN, KID PHENOMENON, JUSTB). Chính yếu tố đối đầu này tạo ra sự kịch tính chân thật, buộc các tân binh phải nỗ lực hết sức để hoàn thiện bản thân, không để bản thân hay đồng đội bị "đóng băng" và giành suất debut.

cover.jpg

Ngay trong tập 4, nhóm Tân binh trình diễn ca khúc Take A Shot - một sân khấu mang concept bóng chày. Màn biểu diễn không chỉ thể hiện tinh thần đồng đội gắn kết, mà còn lan tỏa ý chí chiến đấu và năng lượng trẻ trung, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của các Tân binh sau từng vòng thi. Tuy nhiên, NSX toàn năng SOOBIN cho rằng "Dường như các bạn đang quá tập trung vào bài hát đầu tiên vì vậy độ nhuần nhuyễn và sự ăn ý thể hiện trong vòng đấu thứ hai này chưa được như mình kỳ vọng".

cover-2.jpg

Sau cùng, Party Over There do nhóm nhạc KID PHENOMENON trình diễn - đối thủ đến từ Nhật Bản đạt 700 điểm còn sân khấu Take A Shot của nhóm Tân binh thăng cấp đạt 627 điểm (tương đương 89,6% mức thử thách). Với kết quả thua cách biệt 0,4%, ba thành viên Wonbi, minhtin và Thái Lê Minh Hiếu bị "đóng băng", đánh dấu bước ngoặt căng thẳng nhất từ đầu mùa.

cover-1.jpg
1467.jpg
Như Quỳnh (Tổng hợp)
#Tân Binh Toàn Năng #SocialTrend #Anh Trai "Say Hi" #Running Man Vietnam 3 #2 Ngày 1 Đêm

