Hiếm hoi lắm mới có mỹ nhân phim giờ vàng diễn cảnh hồi tưởng đỉnh như thế này

HHTO - Trong khi nhiều diễn viên bị phàn nàn là “cưa sừng làm nghé” khi diễn cảnh quá khứ thì mỹ nhân này lại được khen hết lời.

Tập mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã diễn ra cuộc chia ly giữa ba người bạn. Kim Ngân tạm biệt Mỹ Anh, Trúc Lam để về lại quê nhà. Sau bao nhiêu năm cố gắng chăm chỉ trên Hà Nội, Kim Ngân giờ chẳng còn gì trong tay.

Trái tim vụn vỡ vì bị tổng tài lừa gạt tình cảm, công việc mà cô phấn đấu mãi cũng không giữ được. Cảm thấy thành phố không còn gì để níu chân mình ở lại, Kim Ngân quyết định bỏ lại thành phố để về quê với gia đình.

Kim Ngân chia tay bạn thân để về quê.

Trên đường ra bến xe, cô đã nhớ lại thời điểm hàng chục năm trước, khi cô mới 18 tuổi và hân hoan lên thành phố học đại học. Cô gái trẻ mang theo bao háo hức xen lẫn lo lắng khi lần đầu đặt chân đến Hà Nội, miệt mài học hành, kiên trì trải qua những khó khăn vất vả của một cô gái ngoại tỉnh lập nghiệp giữa thủ đô.

Hồi ức ấy của Kim Ngân đầy đáng nhớ nhưng tạo hình của Việt Hoa mới khiến khán giả bất ngờ. Cô để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc giản dị… nhưng vẫn khoe được nhan sắc rạng rỡ. Ai cũng bất ngờ khi Việt Hoa không hề trang điểm vẫn rất xinh xắn, trong trẻo, vẫn giữ được các đường nét hài hòa trên gương mặt.

Việt Hoa để mặt mộc nhưng vẫn rất xinh xắn.

Ấn tượng hơn nữa là Việt Hoa diễn được cảm xúc háo hức của cô gái trẻ lần đầu lên thủ đô, ánh mắt lấp lánh tràn đầy nhiệt huyết hay nụ cười sáng bừng bất chấp khó khăn bủa vây. Khán giả đều công nhận Việt Hoa diễn tròn vai, không bị cảm giác cưa sừng làm nghé, cố tỏ ra nhí nhảnh ngây thơ.

Vài tập phim trước thôi, Phương Oanh cũng có phân cảnh hồi tưởng lại thời sinh viên và bị khán giả phàn nàn rằng ngoại hình già dặn, diễn xuất gượng gạo, khiến người xem thấy thương cho diễn viên phải cố ép mình “hồi teen”. Chính vì thế mà màn quay ngược thời gian của Việt Hoa lại càng được khán giả khen ngợi.