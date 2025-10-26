Tân Binh Toàn Năng tập 4: Thái Lê Minh Hiếu lại bị dừng thi đấu, khán giả nói gì?

HHTO - Trong tập 4 "Tân Binh Toàn Năng", ba tân binh Minh Hiếu, Wonbi và timtin đã bị "đóng băng". Trước công bố này, khán giả phản ứng ra sao?

Màn thể hiện "thiếu lửa"

Tại Vòng 2 Công diễn 2 Tân Binh Toàn Năng, KID PHENOMENON mở màn với ca khúc Party Over There, phô diễn trọn vẹn năng lượng Hip-Hop độc đáo. Ngay sau đó, JUSTB trình diễn bản mashup Damage và Get Away, khẳng định khả năng vũ đạo chuyên nghiệp của thần tượng K-Pop.

Sau khi xem cả hai nhóm quốc tế, NSX Toàn năng SOOBIN quyết định chọn đối đầu với KID PHENOMENON. Đồng thời, SOOBIN giữ nguyên mức thử thách 90% và xác nhận điểm cột mốc cho nhóm Tân binh sẽ dựa vào điểm bình chọn của đối thủ Nhật Bản.

Các Tân binh thăng cấp tự tin trình diễn ca khúc Take A Shot với concept bóng chày. Thế nhưng, lần đầu trình diễn với đạo cụ khó nhằn lại không tạo ra được sự bùng nổ như kỳ vọng. NSX toàn năng SOOBIN nhận xét: “Dường như các bạn đang quá tập trung vào bài hát đầu tiên vì vậy độ nhuần nhuyễn và sự ăn ý thể hiện trong vòng đấu thứ hai này chưa được như mình kỳ vọng".

Chung cuộc, Party Over There từ KID PHENOMENON đạt 700 điểm còn Take A Shot từ nhóm tân binh thăng cấp đạt 627 điểm (tương đương 89,6% mức thử thách). Như vậy, dàn tân binh đã không vượt qua được mức thử thách.

Ba tân binh bị "đóng băng"

NSX toàn năng SOOBIN cũng tự nhận lỗi với dàn tân binh khi đã chọn điểm của KID PHENOMENON làm điểm cột mốc. Tuy nhiên, Cường Bạch cũng như các thí sinh cũng thừa nhận đây là quyết định chung của mọi người chứ không riêng gì SOOBIN.

Sau thất bại lần này, ba thành viên có điểm cá nhân thấp nhất sẽ bị đóng băng. Từ lần Công diễn 1, các thành viên đang có nguy cơ đóng băng cao nhất là Hồ Đông Quan ở vị trí thứ 9, Duy lân ở vị trí thứ 10 và Thái Lê Minh Hiếu ở vị trí thứ 11. Tuy nhiên, trong tập 4, ba người bị dừng thi đấu là Thái Lê Minh Hiếu, minhtin và đội trưởng Wonbi.

Đa số khán giả khẳng định đây là quyết định khá đáng tiếc. Bởi lẽ, Thái Lê Minh Hiếu đã từng bị "đóng băng", do đó chưa có nhiều "đất" để "bung" trong hành trình tân binh thăng cấp. Bên cạnh đó, người hâm mộ của Wonbi và timtin cũng mong muốn hai tân binh nhanh chóng trở lại sân khấu, tiếp tục cơ hội tỏa sáng.

NSX toàn năng SOOBIN hy vọng đây sẽ là động lực để các tân binh tiếp tục cố gắng hơn: “Anh chỉ muốn nhắn nhủ với ba người, kết quả này không đánh giá được toàn bộ quá trình của các em. Anh chỉ mong mọi người tự ti. Và tất cả mọi người còn lại sẽ chắc chắn sẽ cứu các em. Đây chỉ là một thử thách để giúp anh em mình đoàn kết hơn”.