Lê Bin Thế Vĩ "trùng sinh" tại Tân Binh Toàn Năng, nghi vấn gia nhập SpaceSpeakers?

HHTO - Sau khi dừng chân tại Tân Binh Toàn Năng, Thế Vĩ khiến khán giả bất ngờ khi tái xuất trong một vai trò hoàn toàn mới. Khán giả phản ứng như thế nào trước sự trở lại này?

Lê Bin Thế Vĩ (LEZII) từng là một trong những gương mặt nổi bật của Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn. Anh lọt Top 13 và góp mặt trong Survival Showcase của chương trình, song phải dừng chân đầy tiếc nuối khi không thể góp mặt trong đội hình 11 Tân Binh Thăng Cấp. Khoảnh khắc ấy từng khiến không ít khán giả tiếc nuối, bởi tài năng và màu sắc âm nhạc của chàng trai sinh năm 2001 được xem là hiếm có.

Thế nhưng, như một cú "plot twist", khán giả lại bất ngờ bắt gặp cái tên Lê Bin Thế Vĩ trong Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn chính thức. Ở Công diễn 2, khi các tân binh trình diễn ca khúc Không Cần Nói Nhiều, tên của Thế Vĩ xuất hiện trong phần credit ở vị trí đồng sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Khi đó, người xem mới biết rằng, dù không xuất hiện trên sân khấu với tư cách thí sinh, LEZII vẫn luôn đồng hành cùng chương trình trong vai trò làm nhạc cho các Công diễn. Khán giả còn hài hước cho rằng anh chính là "Tân Binh Thăng Chức" từ thí sinh lên đội ngũ sản xuất phía sau hậu trường.

Thế Vĩ đồng hành cùng các tân binh ở một vị trí mới. Nguồn: BTC.

Không chỉ dừng lại ở đó, Thế Vĩ tiếp tục khiến fan bất ngờ khi anh được "soi" ra thường xuyên xuất hiện cùng SpaceSpeakers - tổ đội quy tụ các "ông lớn" như SOOBIN, Touliver, Binz,… Đặc biệt, tại fan meeting của Rhymastic, hình ảnh LEZII xuất hiện bên cạnh dàn nghệ sĩ đình đám đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu chàng trai trẻ này có chuẩn bị gia nhập SpaceSpeakers không?

LEZII xuất hiện cùng đàn anh nhà SpaceSpeakers trong RHYMeeting﻿. Nguồn: @_scarlet.n.snow_

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến khác cho rằng Thế Vĩ đã thuộc về một công ty khác, và việc anh xuất hiện cùng SpaceSpeakers chỉ là kết quả của một lần hợp tác âm nhạc. Dẫu vậy, không ít fan vẫn "thắp nến" hy vọng anh chàng sẽ một ngày chính thức góp mặt trong "đế chế Hip-hop" hàng đầu Việt Nam, nơi quy tụ những producer tài năng.

Trước khi tạo dấu ấn tại Tân Binh Toàn Năng, Thế Vĩ đã là một gương mặt quen thuộc và được đánh giá cao tại nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Anh từng tham gia Vote For Five (cùng Cường Bạch) và The Moi Song 2, tích lũy được nhiều kinh nghiệm sân khấu và khả năng trình diễn. Song song với đó, Thế Vĩ còn là ca/nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc thuộc nhóm FIRSTGENE, sở hữu nhiều sản phẩm cá nhân được giới trẻ yêu thích như Chẳng Sai Đâu Mà hay Gặp Lezii Đâu May.