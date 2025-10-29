Khang Ki “thăng cấp” sau Tân Binh Toàn Năng

Sau hành trình rèn luyện và bứt phá tại chương trình “Tân Binh Toàn Năng”, Khang Ki - tân binh top đầu của bảng đấu Dance - đã chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với tư cách nghệ sĩ solo độc lập. Dừng chân đầy tiếc nuối ở Top 16, nhưng Khang Ki đã trở lại mạnh mẽ, dám bước ra khỏi vùng an toàn để tạo dựng con đường riêng.

Từ “tân binh toàn năng” đến nghệ sĩ solo bản lĩnh

Ngay sau khi “tốt nghiệp” chương trình, Khang Ki không chọn nghỉ ngơi mà lập tức khởi động chuỗi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Đặc biệt, anh nhanh chóng ra mắt ca khúc đầu tay mang tên Vô Hạn - một sản phẩm đánh dấu phong cách nghệ thuật cá nhân mạnh mẽ.

Vô Hạn không chỉ ghi điểm với giới chuyên môn nhờ màu sắc âm nhạc sáng tạo, mà còn tạo nên làn sóng trên mạng xã hội khi đoạn điệp khúc “Dù có bao chông gai, nhưng em vẫn tồn tại” được cộng đồng fan lan truyền như tuyên ngôn của thế hệ Z - một thế hệ sẵn sàng đối mặt thách thức và khẳng định cá tính không giới hạn.

Ca khúc Vô Hạn chiếm Top 1 trên iTunes 3 ngày liên tiếp ngay tuần đầu ra mắt, dù ra mắt cùng thời điểm với các tiền bối trong nghề như Jun Phạm, Will, Erik, Hoàng Dũng & Đen Vâu; chính thức đưa Khang Ki gia nhập đường đua nghệ sĩ trẻ tự sản xuất - tự định hướng nội dung tại Việt Nam.

Đề cử tại Lễ trao giải thời trang danh giá

Một trong những dấu mốc đáng chú ý khác là việc Khang Ki được đề cử ở hạng mục Best Beauty Transformation Male tại lễ trao giải L'OFFICIEL Beauty Choice Awards 2025 - nơi tôn vinh những nghệ sĩ có phong cách cá nhân nổi bật, những sản phẩm làm đẹp xuất sắc và những đột phá công nghệ, khoa học trong ngành.

Đây là lần đầu tiên một tân binh vừa “tốt nghiệp” chương trình đào tạo nghệ sĩ mà đã lọt vào đề cử của một giải thưởng uy tín dành cho giới thời trang và cái đẹp. Điều này khẳng định Khang Ki không chỉ là ca sĩ mà còn là biểu tượng phong cách mới của Gen Z Việt Nam.

Nguồn: L’OFFICIEL Vietnam

Chinh phục sân khấu NSOC UNITOUR 2025 - biểu tượng của thế hệ nghệ sĩ mới

Mới đây, Khang Ki ghi dấu ấn mạnh mẽ khi biểu diễn tại National Student Open Cup (NSOC) - giải đấu thể thao điện tử sinh viên lớn nhất toàn quốc, do OEG tổ chức. Xuất hiện ở cả hai chặng Hà Nội và TP.HCM, đứng cùng sân khấu với các nghệ sĩ đình đám như Yanbi, 24k.Right, Quân A.P và Mỹ Mỹ, anh đã mang đến những phần trình diễn bùng nổ năng lượng.

Nguồn: NSOC

Đặc biệt, Khang Ki là nghệ sĩ duy nhất được tổ chức fansign độc quyền tại booth MSB. Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên tham dự, tạo nên bầu không khí sôi động khi Khang Ki tương tác, ký tặng và giao lưu một cách gần gũi, lan toả hình ảnh một nghệ sĩ solo thế hệ mới có sức hút mạnh mẽ cả trên sân khấu lẫn trong các hoạt động thương hiệu.

Nguồn: Năng Ng

Hành trình “vô hạn” vừa bắt đầu

Không dừng lại ở âm nhạc, Khang Ki chính thức “khai trương” kênh YouTube cá nhân và tổ chức livestream định kỳ hằng tuần với loạt nội dung tương tác trực tiếp cùng người hâm mộ: Chơi game giải trí, reaction các ca khúc của những tân binh khác và chia sẻ góc nhìn cá nhân một cách thẳng thắn, hài hước. Thông qua đó, Khang Ki định hình hình ảnh một ca sĩ - streamer thế hệ mới: Đa năng, gần gũi và luôn kết nối với khán giả bằng năng lượng chân thật của mình.

Sự “thăng cấp” của Khang Ki không chỉ nằm ở danh xưng mà thể hiện qua cách anh chủ động xây dựng sự nghiệp theo mô hình quốc tế: tự định hướng hình ảnh, tự quản lý hoạt động, làm việc với ê-kíp linh hoạt để bảo toàn sáng tạo cá nhân. Đây là xu hướng của làn sóng nghệ sĩ độc lập toàn cầu - những người dám bước ra khỏi hệ thống truyền thống để kiến tạo dấu ấn riêng.

Với những gì đã và đang diễn ra, Khang Ki chính thức bước vào giai đoạn “vô hạn” của sự nghiệp - nơi mỗi dự án mới đều hứa hẹn tạo thành xu hướng, thổi bùng tinh thần sáng tạo trong cộng đồng trẻ.