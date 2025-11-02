Thủy Long Ngâm tập 19, 20: Người đau xót không chỉ La Vân Hi, Liễu Nhãn "quay xe"?

HHTO - Phần ký ức Liễu Nhãn đã quên được Đường Lệ Từ nhắc lại ở tập 19 của "Thủy Long Ngâm", nhưng số trận giao chiến giữa họ vẫn chưa dừng lại.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Sau một hồi mưu tính đủ đường, Uyển Úc Nguyệt Đán (Thường Hoa Sâm) quyết định liên minh với Đường Lệ Từ (La Vân Hi). Cung chủ đoán trước người của quán trọ Phong Lưu sẽ lật lọng, gây chiến nên sớm truyền thụ cho A Lệ bí kíp để khôi phục lại thần thạch. Tập 18 Thủy Long Ngâm là một trận đại chiến mãn nhãn ở Bích Lạc Cung.

Uyển Úc cùng những người trong gia tộc quyết chiến với phía Liễu Nhãn (Phương Dật Luân) đến cùng để làm một khởi đầu vẻ vang cho kế hoạch trở về Trung Nguyên. Người của kiếm hội và phía Đường Lệ Từ cũng góp sức bảo vệ Bích Lạc Cung. Ngay khi trận pháp bị phá vỡ, Nguyệt Đán bị thương nặng, A Lệ dùng chiêu thức mà cung chủ đã truyền thụ kết hợp với pháp lực của mình giúp khôi phục thần thạch và Vấn Thần Đài, thành công đuổi được quái vật sắt mà A Nhãn triệu hồi đến.

Liễu Nhãn tức giận, hắn buộc phải trực tiếp ra mặt nếu muốn giết A Lệ. Cuối tập 18 và trailer tập 19 cho thấy Đường hồ ly bị thương rất nặng do trước đó công lực chỉ mới hồi phục một nửa. Tuy nhiên, ở trận đánh này, Lệ Từ không đơn độc mà có cả giúp sức từ Thẩm Lang Hồn và phía Bích Lạc Cung - những người cảm kích hồ long đã cứu nguy thời khắc then chốt.

Tập 19 Thủy Long Ngâm sẽ lật mở hoàn toàn đoạn ký ức về biến cố ở Chu Thê Lâu. Đường Lệ Từ kể hết mọi chuyện cho Liễu Nhãn. Tất cả đều từng đau khổ khi không thể tìm được cách đẩy hết ma khí xâm nhập vào tim của Phương Chu. Vì muốn cứu đại sư huynh, A Lệ muốn chia nửa Vãng Sinh Phổ của mình cho Phương Chu, đẩy ngược ma khí vào người mình vì tin rằng thể chất bản thân có thể tự chữa lành, hóa giải ma khí đó.

Tuy nhiên, trong lúc thi triển pháp thuật, khi sắp thành công, Liễu Nhãn khiến quá trình gián đoạn. Vãng Sinh Phổ đi nhầm vào người A Nhãn. Để cứu Phương Chu, Lệ Từ moi tim sư huynh, nuôi trong cơ thể mình. Cỗ quan tài băng mà A Lệ trộm ở Bích Lạc Cung 4 năm trước có lẽ là dùng để bảo quản thi thể sư huynh, chờ ngày hồi sinh.

Điều đáng chú ý là trong mảnh ký ức xưa, Phó Chủ Mai (Hạ Chi Quang) cũng rất đau buồn vì biết sắp mất Phương Chu. Chủ Mai cũng rất cưng A Lệ và có mặt vào ngày bi kịch xảy ra. Tuy nhiên, những diễn biến hiện tại chưa thấy anh lộ diện. Chủ Mai ắt hẳn còn vai trò trong việc gỡ nút thắt lớn khi Thủy Long Ngâm đi qua nửa chặng sau.

Trailer Thủy Long Ngâm tập 19

Đường Lệ Từ nói ra hết sự thật, muốn nhẹ nhàng thuyết phục Liễu Nhãn đưa lại nửa Vãng Sinh Phổ kia để cứu sư huynh. Tuy nhiên, A Nhãn đã đọa ma, đã lún quá sâu vào sai lầm, hắn vẫn sẽ cố chấp và khó có thể quay đầu. Theo nguyên tác, Nhãn - Lệ sẽ còn đối đầu vài chập nữa đến khi Đường hồ ly bắt được hắn, nhốt lại để luyện thuốc giải rồi đau đớn nhìn sư huynh của mình mất đi trong vòng tay.

Qua tập 20, nhóm của Lệ Từ trở về kiếm hội Trung Nguyên. Đúng như A Thùy (Lâm Duẫn) suy đoán, Thiệu kiếm chủ đã sắp xếp chu toàn để tiếp vị khách quý này với tư cách người ơn khi thành công thuyết phục Bích Lạc Cung đứng về phía kiếm hội, chống lại phe Phong Lưu. Tuy nhiên, những trưởng lão cổ hủ của kiếm hội vẫn khó chấp nhận một người họ coi là tội nhân như Lệ Từ ở lại.

Phổ Châu (Dương Sĩ Trạch) ra mặt để trở thành người kết nối bằng một trận giao đấu nhỏ. Chưa xem cũng biết Lệ Từ sẽ thắng bởi trước đó, ván cược ở thành Kiếm Vương và cung Bích Lạc, Đường hồ ly đều thắng. Vị tiên sinh này có thể sẽ lại bị dụ vào một "kèo cược" khác, mở ra "maps" tiếp theo. Tại kiếm hội, Lệ Từ cũng sẽ gặp Tiểu Thạch - cậu bé A Thùy từng nói rất giống chàng và nhận cậu bé này làm đệ tử.