Thủy Long Ngâm tập 13, 14, 15, 16: Lệ Từ lại khoe của, A Nhãn không phải trùm cuối?

HHTO - A Thùy cảm nhận được Tiểu Thạch rất giống Đường Lệ Từ. Cậu bé này chỉ xuất hiện một chút ở tập 14 nhưng góp phần không nhỏ khi sau này sẽ trở thành đồ đệ của A Lệ. Tập 14 "Thủy Long Ngâm" cũng có một chi tiết đáng chú ý về vụ án ở Chu Thê Lâu, lý giải vì sao Đường Lệ Từ đã gặp mặt nhưng không thể giải thích đàng hoàng thực hư cho Liễu Nhãn.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 13 mở đầu là cảnh Đường Lệ Từ (La Vân Hi) tập trung trị thương trong khi Thẩm Lang Hồn (Tiêu Thuận Nghiêu) và Vân Trì (Ngao Tử Dật) chặn Tiểu Hồng (Khương Trinh Vũ) dùng người rối tấn công. A Lệ kịp bình phục để kết trận, nhưng chiêu âm sát của ả ta cũng đủ khiến Đường hồ ly bị thương không nhẹ, lại thêm Tây Phương Đào (Trần Dao) đâm một nhát chí mạng.

Thành Ôn Bào - sư huynh của Cổ Kê Đàm đến cứu A Lệ. Ôn Bào là bạn thân của Phương Chu, biết rõ về dấu hiệu ấn vàng và sức mạnh của A Lệ. Phương Chu đã sớm báo tin mình sẽ chết nhờ Ôn Bào chăm sóc, bảo vệ Đường Lệ Từ. Thành đảo chủ muốn đưa A Lệ về kiếm hội để điều tra nhưng không biết rằng đó mới là đường chết. Nhóm của Thẩm Lang Hồn đã lợi dụng điểm yếu mù đường của Ôn Bào để tẩu thoát cùng Lệ Từ.

Trước khi cả nhóm chạy trốn, Đường hồ ly bị thương rất nặng, Ôn Bào không thể cứu. A Thùy (Lâm Duẫn) một lần nữa dùng máu để chữa lành cho Lệ Từ, bất chấp đang ở trước mặt mọi người. Sau khi tỉnh lại, A Lệ lạnh lùng chất vấn nàng nhưng cô đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi vì sao với bí mật thân thể lớn đến vậy có thể sống bình yên bao năm.

A Thùy chỉ khẳng định cô không làm hại chàng. Lệ Từ không muốn nàng tiếp tục đồng hành, dặn nàng theo Chung Xuân Kế (Bao Thượng Ân) về kiếm hội để được an toàn, cũng hãy cố giấu bí mật là "dược nhân". "Tổ đội" bất ngờ nhưng cũng nhất loạt tự nhủ sẽ giữ kín chuyện này để A Thùy không nguy hiểm.

Thủy Long Ngâm tập 14 khá êm ả nhưng có nhiều chi tiết gợi mở mắt xích lớn. Liễu Nhãn (Phương Dật Luân) luyện châm độc, khơi dậy một phần tâm ma - ký ức cũ. Hóa ra, trong căn phòng thi triển pháp thuật vốn có cả A Nhãn. Có vẻ sai sót xảy ra khiến tất cả bị bật ngược ra ngoài. Liễu Nhãn ôm đầu, chỉ nhìn thấy A Lệ moi tim (tâm tinh) của Phương Chu.

Dường như hắn đã đánh rơi một đoạn ký ức nào đó. Mảnh ký ức này là lúc hắn còn trong phòng. Họ rốt cuộc đã làm gì? Nửa Vãng Sinh Phổ bị mất của Lệ Từ đang trên người A Nhãn có thể đã xảy ra chuyển giao ở giai đoạn này. Tâm tinh của Phương Chu bị thương từ đại chiến năm xưa, vốn không thể lành nên mới biết trước sẽ chết. A Lệ vì muốn hồi sinh sư huynh mới moi tim, nuôi dưỡng trong người mình.

Có lẽ đã không ít lần Lệ Từ giải thích cho Liễu Nhãn. Nhưng hắn quá ám ảnh với cái chết của Phương Chu. Hắn đeo bám vào ý niệm A Lệ là hung thủ, dù vậy vẫn luôn phân vân về mảnh ký ức khuyết thiếu nên không ngừng thăm dò, do dự. Giống như Lệ Từ nói, A Nhãn làm người tốt hay kẻ xấu để dở tệ.

Quỷ Mẫu Đơn (Từ Chính Khê) lộ diện, tính nết quái gở, dùng thuật con rối để giết người mua vui. Liễu Nhãn gọi hắn là Ban chủ, là đối tác đôi bên cùng có lợi trong việc buôn lậu tà dược. Hắn không quan tâm mối thù của A Nhãn, chỉ để ý đến đường lây buôn thuốc. Hắn là nghĩa phụ của Tây Phương Đào.

Phương Đào trông như rất phục tùng A Nhãn nhưng sau lưng lại không ngừng lôi kéo tùy tùng của Liễu Nhãn đừng mãi nghe lời chủ nhân, "tìm một người khác" (ám chỉ mình). Từ đây, một giả thuyết được đặt ra - Quỷ Mẫu Đơn và Tây Phương Đào rất có thể là "trùm phản diện" cuối cùng, phản bội Liễu Nhãn.

Trailer tập 15 của Thủy Long Ngâm tiếp nối "chương trình khoe của" bất tận của Đường hồ ly. Sau khi cố ý để lộ hành tung hòng phân tán sự chú ý của quán trọ Phong Lưu, giúp phía kiếm hội và Phổ Châu truy quét các cứ điểm của bọn chúng, Lệ Từ cùng Thẩm Lang Hồn, Vân Trì chính thức đi đến cung Bích Lạc. Họ băng qua sa mạc đến vùng cực lạnh bằng "phi thuyền" của "quốc cữu hồ ly".

A Thùy lại là người duy nhất được diện trang phục như đồ đôi với Đường Lệ Từ, đây có phải dấu hiệu cho thấy dây tơ hồng sẽ xuất hiện giữa họ?

Trailer Thủy Long Ngâm tập 15

Uyển Úc Nguyệt Đán (Thường Hoa Sâm) gây không ít khó dễ cho Đường Lệ Từ. A Thùy cùng Ôn Bào cũng đến nơi để hỗ trợ cho Lệ Từ. Người của quán trọ Phong Lưu đuổi đến thì bị cung chủ cho người chặn lại. Bí mật nào sẽ được lật mở ở chặng này?